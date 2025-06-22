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Meta、Oakley合作新智慧眼鏡 賣399美元
Meta宣布和運動眼鏡品牌Oakley合作推出其下一款智慧眼鏡，目標主攻運動市場，性能也比先前和雷朋合作的眼鏡更為提升，起跳價為399美元，並預計今夏稍晚推出，限量款則為499美元，7月11日就開始預購。
和現有的Meta雷朋眼鏡一樣，Meta和Oakley合作的眼鏡將在鏡框內建前置鏡頭、開放式耳機和麥克風。在和手機配對後，這些眼鏡就可用來聽音樂或Podcast、撥打電話，或和Meta AI聊天。透過內建鏡頭和麥克風，Meta AI也可回答使用者眼前看到什麼東西等問題，甚至翻譯語言。
鑑於是Oakley的設計，Meta將這些新眼鏡定位為面向運動人士。這些眼鏡具備IPX4防水等級，且電池續航力為Meta雷朋眼鏡的兩倍，長達八小時，隨附的充電盒更可提供最長48小時電力。內建鏡頭則可拍攝3K影片，高於Meta雷朋眼鏡的解析度1080p。
Meta近期和雷朋、Oakley等眼鏡品牌的母公司EssilorLuxottica簽署多年合約。Meta雷朋眼鏡至今已售出超過200萬副，EssilorLuxottica最近也揭露其計畫，要和Meta在2026年前每年售出1,000萬副智慧眼鏡。
Meta穿戴裝置部門主管希梅爾（Alex Himel）表示：「我們看到愈來愈多雷朋眼鏡的性能運用案例，像是人們戴著它坐雲霄飛車、騎單車和去玩水，因此我們想朝向那個方向。」「這是我們跨入性能類別的第一步，未來將會有更多（產品）。」
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