聽新聞
0:00 / 0:00

Meta、Oakley合作新智慧眼鏡 賣399美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

Meta宣布和運動眼鏡品牌Oakley合作推出其下一款智慧眼鏡，目標主攻運動市場，性能也比先前和雷朋合作的眼鏡更為提升，起跳價為399美元，並預計今夏稍晚推出，限量款則為499美元，7月11日就開始預購。

和現有的Meta雷朋眼鏡一樣，Meta和Oakley合作的眼鏡將在鏡框內建前置鏡頭、開放式耳機和麥克風。在和手機配對後，這些眼鏡就可用來聽音樂或Podcast、撥打電話，或和Meta AI聊天。透過內建鏡頭和麥克風，Meta AI也可回答使用者眼前看到什麼東西等問題，甚至翻譯語言。

鑑於是Oakley的設計，Meta將這些新眼鏡定位為面向運動人士。這些眼鏡具備IPX4防水等級，且電池續航力為Meta雷朋眼鏡的兩倍，長達八小時，隨附的充電盒更可提供最長48小時電力。內建鏡頭則可拍攝3K影片，高於Meta雷朋眼鏡的解析度1080p。

Meta近期和雷朋、Oakley等眼鏡品牌的母公司EssilorLuxottica簽署多年合約。Meta雷朋眼鏡至今已售出超過200萬副，EssilorLuxottica最近也揭露其計畫，要和Meta在2026年前每年售出1,000萬副智慧眼鏡。

Meta穿戴裝置部門主管希梅爾（Alex Himel）表示：「我們看到愈來愈多雷朋眼鏡的性能運用案例，像是人們戴著它坐雲霄飛車、騎單車和去玩水，因此我們想朝向那個方向。」「這是我們跨入性能類別的第一步，未來將會有更多（產品）。」

雷朋 運動 眼鏡

延伸閱讀

北市議員林亮君遭私訊恐嚇「手上有裸照」 提告恐嚇...警偵辦中

AI／AR 眼鏡變日用品！高盛：陸市場2030飆破10億美元 按讚八台廠受惠

誤會印度人了？丹丹漢堡盜帳男簡體字發文 達成這條件就「歸還粉專」

奧特曼爆料Meta開1億美元挖角AI人才 暗諷挖不走人原因

相關新聞

美限制陸製晶片 衝擊供應鏈

美國據傳準備對台積電、三星、SK海力士等三大跨國大型半導體製造商位於中國大陸的晶片工廠祭出生產限制，撤銷其取得美國技術時...

太空衛星賽競爭加劇 鴻海、仁寶、昇達科等接單報捷

全球太空衛星競賽競爭加劇，各國政府加碼太空衛星預算，SpaceX、Eutelsat（ OneWeb）、Amazon、Te...

Meta、Oakley合作新智慧眼鏡 賣399美元

Meta宣布和運動眼鏡品牌Oakley合作推出其下一款智慧眼鏡，目標主攻運動市場，性能也比先前和雷朋合作的眼鏡更為提升，...

美限制陸製晶片 設備訂單恐拱手讓人

市場20日傳出美國考慮取消跨國晶片製造商享有的豁免，提高這些業者旗下中國大陸工廠取得美國商品和技術的難度，台積電ADR應...

陸品牌召回逾70萬顆行動電源 台代理商發聲：未代理出事型號

安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。ANKE...

外媒報導：傳美要撤銷台積陸廠豁免

美國據傳準備就台積電等跨國大型半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠採取行動，撤銷這些工廠取得美國技術時享有的豁免，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。