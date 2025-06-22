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美限制陸製晶片 設備訂單恐拱手讓人
市場20日傳出美國考慮取消跨國晶片製造商享有的豁免，提高這些業者旗下中國大陸工廠取得美國商品和技術的難度，台積電ADR應聲下挫。分析指出，如果美國真這麼做，形同為中國大陸半導體設備業者送上大禮，晶片製造商也可能從日本和歐洲採購美國設備替代品。
台積電（2330）、南韓三星電子及SK海力士（SK hynix）目前享有無限制豁免，能在不必每次都要申請許可的情況下，將美國晶片製造設備運至旗下位於中國大陸的工廠。不過，知情人士透露，美國商務部旗下掌管出口管制部門主管凱斯勒（Jeffrey Kessler）上周向這三家公司表示，希望取消這些豁免。
美國媒體指出，如果真的取消豁免，晶片製造商除了可能尋求逐件向美國政府申請許可，也會評估以日本和歐洲產品取代美國設備，形同美國把商機拱手送人。
業內人士則認為，美國半導體設備公司產品銷往外國跨國企業難度提高，只會為中國大陸同業帶來助益。
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