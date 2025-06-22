聽新聞
0:00 / 0:00

美限制陸製晶片 設備訂單恐拱手讓人

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電

市場20日傳出美國考慮取消跨國晶片製造商享有的豁免，提高這些業者旗下中國大陸工廠取得美國商品和技術的難度，台積電ADR應聲下挫。分析指出，如果美國真這麼做，形同為中國大陸半導體設備業者送上大禮，晶片製造商也可能從日本和歐洲採購美國設備替代品。

台積電（2330）、南韓三星電子及SK海力士（SK hynix）目前享有無限制豁免，能在不必每次都要申請許可的情況下，將美國晶片製造設備運至旗下位於中國大陸的工廠。不過，知情人士透露，美國商務部旗下掌管出口管制部門主管凱斯勒（Jeffrey Kessler）上周向這三家公司表示，希望取消這些豁免。

美國媒體指出，如果真的取消豁免，晶片製造商除了可能尋求逐件向美國政府申請許可，也會評估以日本和歐洲產品取代美國設備，形同美國把商機拱手送人。

業內人士則認為，美國半導體設備公司產品銷往外國跨國企業難度提高，只會為中國大陸同業帶來助益。

美國商務部 晶片

延伸閱讀

美國準備參戰？ 2架B-2匿蹤轟炸機飛往關島

美國想再度偉大？郭智輝：台灣可以幫忙 台美共榮

數百美國公民離開伊朗 美國務院電報：多人遭「騷擾、行程延宕」

傳美將撤銷台積等半導體陸廠豁免 三大巨擘這家最慘

相關新聞

美限制陸製晶片 衝擊供應鏈

美國據傳準備對台積電、三星、SK海力士等三大跨國大型半導體製造商位於中國大陸的晶片工廠祭出生產限制，撤銷其取得美國技術時...

太空衛星賽競爭加劇 鴻海、仁寶、昇達科等接單報捷

全球太空衛星競賽競爭加劇，各國政府加碼太空衛星預算，SpaceX、Eutelsat（ OneWeb）、Amazon、Te...

Meta、Oakley合作新智慧眼鏡 賣399美元

Meta宣布和運動眼鏡品牌Oakley合作推出其下一款智慧眼鏡，目標主攻運動市場，性能也比先前和雷朋合作的眼鏡更為提升，...

美限制陸製晶片 設備訂單恐拱手讓人

市場20日傳出美國考慮取消跨國晶片製造商享有的豁免，提高這些業者旗下中國大陸工廠取得美國商品和技術的難度，台積電ADR應...

陸品牌召回逾70萬顆行動電源 台代理商發聲：未代理出事型號

安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。ANKE...

外媒報導：傳美要撤銷台積陸廠豁免

美國據傳準備就台積電等跨國大型半導體製造商旗下位於中國大陸的晶片工廠採取行動，撤銷這些工廠取得美國技術時享有的豁免，台積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。