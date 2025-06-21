AI代理時代即將來臨 法人看好美科技股後市

儘管受近來地緣政治、對等關稅等因素干擾，金融市場呈現動盪，法人指出，目前正處於AI指數級增長階段的風口浪尖，真正引領這一時代的是現才正要興起的「AI代理」，因此仍看好美科技股表現。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕指出，未來有望在各行各業看到AI代理應用，實體AI雖較遙遠但進展快速，未來將在機器人技術、自動駕駛等領域看到更多發展。在川普關稅上，關稅對硬體、半導體的影響較大，供應鏈的重組或製造業回流將不可避免，此將提高生產成本並打擊需求，半導體還可能受到「232條款」關稅影響。不過AI基礎設施是更具韌性的領域，因投資AI是大型雲端運算企業、資料中心的重點戰略，而網路服務、軟體、媒體對關稅的耐受度也較強。

富蘭克林證券投顧表示，雖然川普關稅措施面臨法律戰且不確定性高，但川普政府正積極推進《大而美法案(OBBBA)》，包含延長減稅、提高債務上限、鬆綁能源政策等，冀望能提早通過，若法案順利通過，仍有助舒緩部分市場不安。就企業獲利看，根據Factset（6月13日）數據，2025年S&P 500指數企業獲利預計將成長9%，保持穩健，其中科技股將成長17.8%，是11大類股中最強勁者。受益於DeepSeek等低成本AI模型加速AI普及，這對積極布局AI的公司，尤其是AI應用領域的業者較為有利，科技股後市仍可期。