合庫金徐千婷：全球供應鏈「越野賽」 學會4321投資術

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

貿易戰改變全球產業鏈的「去風險化」趨勢，合庫金控集團首席經濟學家暨合庫投顧董事長徐千婷指出，全球供應鏈爭霸已經不再是直線的賽跑，而是變成一場地緣政治版的「定向越野賽」。去風險化不是消除風險，而是學會跟風險共存，甚至於學會藉風轉舵。能夠轉彎的企業，才走得遠；能夠靈活應對的國家，才守得住產業根基。

徐千婷20日出席《經濟日報2025大師論壇》並參與座談場次，以「貿易戰下全球的風險與機會」為題，進行分析探討。

徐千婷表示，過去幾十年全球供應鏈的發展邏輯，有點像是一場「全球賺錢大賽」，哪裡便宜就去哪裡設廠，哪裡生產效率高就往哪裡集中；誰能用最低的成本生產、用最快的速度交貨，誰就是贏家。這是一場線性邏輯的比賽一一跑得快、省得多，就是王道。

但是，這場比賽突然變了。它不再是直線的賽跑，而是變成一場地緣政治版的「定向越野賽」，你可能還在跑，但前面突然冒出一面「關稅高牆」，左邊出口被卡，右邊晶片被禁，背後的資金還可能被制裁，所以企業一邊跑，還得一邊自己畫地圖、設路線、評估風險，大家突然發現，這不是在做生意，這已經是戰略部署，這就是我們現在談的「去風險化」。

徐千婷認為，去風險化的本質，其實不是「去掉風險」，而是問自己一個問題：「萬一下一步局勢翻轉，我們有沒有備胎、有沒有逃生梯、有沒有Plan B？」

講到供應鏈的去風險，台灣的半導體當然無法缺席。徐千婷說，過去我們講「矽盾」，說全球有超過七成以上的先進製程在台灣，是我們的護國神山；但如今這塊「矽盾」不只是台灣人的驕傲，也成為各國爭搶的「地緣資產」。大家想要這塊寶玉，不是因為想靠台積電（2330）賺錢，而是想確保一旦局勢變化，他們還能掌握關鍵晶片。也因此從2018年美中貿易戰開打以來，全球供應鏈就開始進行一場沒有硝煙的戰略重整。

看到美國對中國接連祭出出口管制，從5G到AI晶片，從EUV到EDA工具，意圖在先進製程全方位阻絕中國高科技的崛起。台灣的半導體業者在這樣的趨勢下，也開始走出新的佈局：例如台積電宣布在美國亞利桑那州投資1650億美元，興建六座先進晶圓廠，這不僅是響應美國政策，更是一種戰略保險。還有環球晶（6488）、日月光（3711）等等業者，也同步加碼海外投資，目的主要也是為了分散風險。從這個角度來看，「去風險化」並不只是供應鏈轉移，同時也是企業版的「國安思维」。

徐千婷指出，電動車是一個非常特別的產業。很多人直覺認為，電動車是環保趨勢，消費者愛買，這個市場才會成長。其實不盡然。電動車從來就不是一個「需求帶動」的市場，而是靠政策砸錢堆出來的產業。不論是中國的補貼、歐洲的碳稅，還是美國IRA法案，都是靠政府撒錢、訂標準，把電動車從概念帶進市場。

這其中，中國的發展最值得關注，靠龐大補貼累積出世界最大的電動車產能，尤其是比亞迪，一台車賣得比日本迷你車K-car 還便宜。而這些中國電動車開始外溢輸出，不只是貿易上的競爭，更引起國際間的政治風暴，於是美國針對中國電動車提高關稅到100%，歐盟啟動反傾銷跟反補貼調查，其他國家則是先後以「低價競爭」為理由，築起關稅高牆。

徐千婷認為，這不只是貿易戰，更是保護本國汽車產業的戰略反擊。在汽車這塊領域，台灣本來就沒有「地緣優勢」或是「產業供應鏈的裙帶效應」。至於未來在電動車的戰局裡面，台灣會扮演什麼角色呢？我們雖然不是整車出口大國，但是在關鍵零組件上佔有重要地位，例如：車用PCB，台灣在全球市佔率超過三成，還有售後維修（AM市場）副廠零件中的所謂碰撞件（板金件、保險桿、車燈等），台灣的市佔更是超過八成。台灣在少量多樣產品方面的管理經驗，短期內難被取代。所以怎麼運用台灣現有的優勢，在電動車的浪潮下找尋新的商機，將會是貿易戰下的最佳解方。

其實，「去風險化」的供應鏈重組，已經不只影響科技業，還可能牽動整體經濟的四大面向，第一個是出口模式的改變。廠商不再是「全球作戰」，而是根據市場分區、法規風險、與友岸國的協議等等，來選擇出口的目的地跟途徑。

第二個是投資地點的重新配置。企業的生產基地布局不再只是「哪裡最便宜」，而是「哪裡最穩定」、「哪裡最不會被制裁」。

第三個是人力資源需求的轉變。懂得合規、懂ESG、懂地緣風險的人才將會變得炙手可熱，法務、政府關係、區域經濟研究員等職務也會越來越受到重視。

第四個是產業鏈價值的再分配。過去集中於中國的垂直整合，正在被重新切割跟重組。一些國家像越南、印度、墨西哥、東歐，都在崛起，但是要完全取代中國，並非一蹴可幾。尤其是電子中下游產業，例如PCB、手機、筆電這類領域，因為受限於環保法規、群聚效應跟成本結構的考量，即使廠商有轉移的打算，多半也只能緩慢推進。

她強調，「去風險化」不是消除風險，而是學會跟風險共存，甚至於學會藉風轉舵。未來的企業領袖，不只要能看財報、談技術，更要懂國際政治、掌握供應鏈的風向。企業CEO不再只是CEO，更要扮演好一個CPO。因為，今天的風險，不只是在市場裡，也在白宮、在北京、在G7的會議桌上。能夠轉彎的企業，才走得遠；能夠靈活應對的國家，才守得住產業根基。

對於未來一年的投資組合，徐千婷建議，採取「防守中帶選擇權」的策略，在整體配置上，保留約40%的資金在現金與短期債券，例如貨幣市場基金或短期公債ETF等。在美國這種高利率環境下，這類資產提供不錯的收益，同時又保有進退空間，可以應對市場波動或突發事件。

其次，30%配置在大型股，特別是以AI、雲端與半導體為核心的科技權值股。雖然這類股票目前的估值偏高了些，但是長期成長動能還在，加上這些企業買回庫藏股跟獲利能力強，也提供了一定的支撐。

第三，20%投資在亞洲市場，尤其是東南亞這類受惠於供應鏈重組跟人口紅利的新興經濟體，作為中長期的布局。配置10%在比特幣或與區塊鏈相關的資產，作為對沖美元幣值與地緣政治衝擊的彈性部位。

電動車 美國

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