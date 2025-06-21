軟銀擬攜手台積 在美打造一兆美元園區

知情人士，軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義尋求和台積電攜手，在美國亞利桑那州打造一座上看一兆美元等級的產業園區，結合機器人和人工智慧（ＡＩ）製造，是六十七歲的孫正義生涯最具雄心的計畫。

彭博資訊報導，孫正義構想中、這座代碼「鑽石園區計畫」（Project Crystal Land）的園區，類似深圳的大型製造基地，可能包括ＡＩ工業機器人的生產線，目標是把高科技製造業帶回美國。

知情人士指出，雖然軟銀這項計畫和台積電在鳳凰城的布局沒有關聯，但軟銀主管殷切希望台積電能夠加入，目前還不清楚孫正義希望台積電扮演的角色。台積電已規畫在美國投資一千六百五十億美元，並已啟動位於亞利桑那州的第一座晶圓廠量產。

知情人士說，軟銀已和美國商務部長盧特尼克等多位聯邦與州政府官員協商，爭取這座產業園區的企業建廠等投資能獲得租稅優惠，孫正義也親自接觸多家科技公司提出這個構想，包括南韓三星電子的主管。

孫正義也已針對軟銀願景基金所投資的企業，擬定一份可能參與亞利桑那園區的名單，例如思靈機器人（Agile Robots）等專注於機器人和自動化技術的新創公司，可能在園區內設立生產基地。

但這項規畫仍屬初步構想，可行性取決於川普政府和州政府的政策支持。日經新聞先前報導，孫正義構想的這座園區若按原規模推動，需要總投資額上看一兆美元，但實際規模取決於大型科技企業的興趣。若成功推動，孫正義也不排除在美國各地興建多座先進製造園區。

軟銀在推動亞利桑那園區計畫的同時，也在展開其他重大布局，包括計畫投資OpenAI多達三百億美元、以六十五億美元收購Ampere運算公司，還正與OpenAI、甲骨文（Oracle）及阿布達比ＭＧＸ合作啟動星際之門（Stargate）計畫，目標是投入數千億美元於世界各地資料中心和相關基礎設施建設。

軟銀正探索為星際之門計畫規畫專案融資，並且可能應用在「鑽石園區計畫」等大型開發案。

專案融資常見於石油或天然氣輸送管線等大型基建，能讓投資人依計畫項目籌資，減少前期資金壓力。