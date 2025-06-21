聽新聞
0:00 / 0:00

軟銀擬攜手台積 在美打造一兆美元園區

聯合報／ 編譯劉忠勇／綜合報導

知情人士，軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義尋求和台積電攜手，在美國亞利桑那州打造一座上看一兆美元等級的產業園區，結合機器人和人工智慧（ＡＩ）製造，是六十七歲的孫正義生涯最具雄心的計畫。

彭博資訊報導，孫正義構想中、這座代碼「鑽石園區計畫」（Project Crystal Land）的園區，類似深圳的大型製造基地，可能包括ＡＩ工業機器人的生產線，目標是把高科技製造業帶回美國。

知情人士指出，雖然軟銀這項計畫和台積電在鳳凰城的布局沒有關聯，但軟銀主管殷切希望台積電能夠加入，目前還不清楚孫正義希望台積電扮演的角色。台積電已規畫在美國投資一千六百五十億美元，並已啟動位於亞利桑那州的第一座晶圓廠量產。

知情人士說，軟銀已和美國商務部長盧特尼克等多位聯邦與州政府官員協商，爭取這座產業園區的企業建廠等投資能獲得租稅優惠，孫正義也親自接觸多家科技公司提出這個構想，包括南韓三星電子的主管。

孫正義也已針對軟銀願景基金所投資的企業，擬定一份可能參與亞利桑那園區的名單，例如思靈機器人（Agile Robots）等專注於機器人和自動化技術的新創公司，可能在園區內設立生產基地。

但這項規畫仍屬初步構想，可行性取決於川普政府和州政府的政策支持。日經新聞先前報導，孫正義構想的這座園區若按原規模推動，需要總投資額上看一兆美元，但實際規模取決於大型科技企業的興趣。若成功推動，孫正義也不排除在美國各地興建多座先進製造園區。

軟銀在推動亞利桑那園區計畫的同時，也在展開其他重大布局，包括計畫投資OpenAI多達三百億美元、以六十五億美元收購Ampere運算公司，還正與OpenAI、甲骨文（Oracle）及阿布達比ＭＧＸ合作啟動星際之門（Stargate）計畫，目標是投入數千億美元於世界各地資料中心和相關基礎設施建設。

軟銀正探索為星際之門計畫規畫專案融資，並且可能應用在「鑽石園區計畫」等大型開發案。

專案融資常見於石油或天然氣輸送管線等大型基建，能讓投資人依計畫項目籌資，減少前期資金壓力。

軟銀 工業機器人 孫正義 台積電 三星電子

延伸閱讀

「錢多vs.生活品質」同時錄取台積電、外商怎麼選？ 眾人秒答：趁年輕多拚

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

台積電更難進了！錄取率三年降15% 內部求職秘辛全都露

相關新聞

張孝威音樂會…張忠謀夫婦意外缺席 魏哲家力挺隻身與會聆聽

TVBS董事長前張孝威今（20）日舉行生涯第六場音樂會，往年都會參加的台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬，今年意外缺席，反倒...

軟銀擬攜手台積 在美打造一兆美元園區

知情人士，軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義尋求和台積電攜手，在美國亞利桑那州打造一座上看一兆美元等級的產業園區，...

仁寶高管張耀文：AI 需求激增、複雜化 數據中心迎挑戰

代工大廠仁寶（2324）近年積極發展AI人工智慧領域布局，而旗下數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文近日親自現身分享，...

DDR4、DDR5長單應接不暇產能爆棚 威剛迎來最紅火季度

受惠於DDR4 DRAM需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠...

DDR4和DDR5長單應接不暇產能爆 威剛營運迎最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能...

宏達電股東會／董事長王雪紅：今年會賺錢 明年考慮配息及實施庫藏股

宏達電（2498）20日舉行股東會，會中小股東喊話Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可用來實施庫藏股及配息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。