鴻海印度產線 做iPhone金屬框

外電報導指出，鴻海（2317）將首度在印度建立生產線，生產iPhone的金屬中框，這是首次在印度生產iPhone的核心零組件製造，鞏固鴻海在蘋果印度製造戰略中的領導地位。

金融時報指出，鴻海集團目前在印度的工廠中，包括在斯裡佩魯姆布杜爾（Sriperumbudur）廠區負責組裝iPhone，海德拉巴（Hyderabad）廠區主要為AirPods生產線，還有即將投入運營的班加羅爾廠區。

最新消息出，鴻海計劃在泰米爾納德邦奧拉加丹的ESR工業園內，設立新廠區，專攻生產iPhone所用的金屬中框。之前是由印度塔塔電子（Tata Electronics）供應，塔塔集團近期剛成為蘋果在印維修iPhone及MacBook的合作夥伴。

研調機構Counterpoint Research分析師尼爾．沙阿指出，iPhone金屬中框成本占整機物料清單（BOM）僅2到3%，鴻海此舉能小幅提升印度生產線本土化的比率，整體本土零組件貢獻度仍低於10%。該機構也預估2025年印度製iPhone將占全球iPhone出貨量25%至30%，遠高於2024年的18%。