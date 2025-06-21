孫正義揪台積 在美建AI園區 投資額上看29.5兆元

彭博資訊引述知情人士說法指出，軟銀集團（Softbank）創辦人孫正義尋求和台積電攜手，在美國亞利桑那州打造一座投資額上看1兆美元（約新台幣29.5兆元）等級的產業園區，結合機器人和人工智慧（AI）製造，是67歲的孫正義生涯最具雄心的計畫。

彭博資訊報導，孫正義構想中、這座代碼「水晶園區計畫」（Project Crystal Land）的園區，類似深圳的大型製造基地，可能包括AI工業機器人的生產線，目標是把高科技製造業帶回美國。

軟銀孫正義構想打造兆元AI園區 圖／經濟日報提供

知情人士指出，軟銀這項計畫和台積電（2330）在鳳凰城的布局沒有關聯，但軟銀主管殷切希望台積電能夠加入，目前還不清楚孫正義希望台積電扮演的角色。台積電已規劃在美國投資1,650億美元，在亞利桑那州的第一座晶圓廠已經量產。

知情人士說，軟銀和美國商務部長盧特尼克等多位聯邦與州政府官員協商，爭取這座產業園區的企業建廠等投資能獲得租稅優惠，孫正義親自接觸南韓三星電子在內的多家科技公司提出這個構想。孫正義也對軟銀願景基金所投資的企業，擬定一份可能參與亞利桑那園區的名單，例如思靈機器人（Agile Robots）等專注於機器人和自動化技術的新創公司，可能在園區內設立生產基地。

這項規畫仍屬初步構想，取決於川普政府和州政府的政策支持。日經新聞先前報導，孫正義構想的這座園區若按原規模推動，總投資額上看1兆美元，實際規模也要看大型科技企業的興趣。若成功推動，孫正義不排除在美國各地興建多座先進製造園區。

軟銀在推動亞利桑那園區計畫的同時，也展開其他重大布局，包括計劃投資OpenAI多達300億美元、以65億美元收購Ampere運算公司、正與OpenAI、甲骨文（Oracle）及阿布達比MGX合作啟動星際之門（Stargate）計畫，計畫投入數千億美元於世界各地資料中心和相關基礎設施建設。

軟銀正在為星際之門計畫規劃專案融資，可能應用在「水晶園區計畫」等大型開發案。軟銀截至3月底持有3.4兆日圓（約230億美元）現金，近期出售T-Mobile美國公司約25%持股，本月進帳48億美元。軟銀淨資產價值為25.7兆日圓，最大來源是晶片設計公司安謀（Arm）。