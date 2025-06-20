AI／AR 眼鏡變日用品！高盛：陸市場2030飆破10億美元 按讚八台廠受惠

AI／AR眼鏡正逐漸走向日常生活。根據高盛證券出具的「AI／AR 眼鏡」報告中指出，在應用場景日益擴大下，預估中國大陸市場2030年將飆破10億美元規模，有望成為下一波穿戴科技黑馬。台廠中，高盛按讚的關鍵供應鏈包括台積電（2330）、聯發科（2454）、大立光（3008）等八家公司，皆為「買進」。

AI／AR眼鏡正快速邁向主流應用，消費者需求在AI功能升級、價格下探與應用場景擴大帶動下持續升溫。高盛指出，隨著Meta、Xreal、Rokid、RayNeo、魅族、INMO等品牌加速推新，小米、蘋果也傳出即將推出相關產品，全球消費級AI眼鏡市場進入百花齊放階段。

國際大廠也加速推出新品搶市。高盛舉例，Meta計劃於2025年下半年接連推出兩款新品：與Oakley合作開發的AI運動眼鏡主打健身與訓練情境；另款高階機種「Hypernova」右側鏡片搭載顯示功能，可即時呈現通知、AI資訊等，強調資訊輔助與智慧互動。

Xreal也動作頻頻，宣布與Google合作發表「Project Aura」，成為繼Vision Pro後，第二個支援Google Android XR作業系統的重要專案；蘋果也傳出將於2026年推出智慧眼鏡新品，整合語音助理與鏡架相機功能，延續軟硬體整合策略。

事實上，高盛預估，中國大陸AI / AR眼鏡市場將於2024至2030年以56%的年均複合成長率（CAGR）成長，出貨量上看700萬支、規模突破10億美元。

不僅升級AI功能、支援翻譯與語音助手，更將售價壓低至350美元以下，大幅降低消費者入手門檻，AI眼鏡有望成為下一個穿戴裝置主流品項。

另外，AI／AR眼鏡的使用情境豐富，娛樂用途如虛擬大螢幕觀影、學習與辦公應用，包括即時翻譯、字幕疊加功能等；生活應用則以第一人稱視角的拍攝等，再搭配AI語音助理與環境感知技術，穿戴式裝置正朝向「生活助理」演進。

隨著科技巨頭紛紛搶進智慧眼鏡市場，將帶動相關供應鏈升溫，特別是顯示模組、光學鏡頭、感測器與語音辨識技術等關鍵零組件廠商，值得密切關注。

台廠中，高盛看好在AI／AR眼鏡供應鏈中的關鍵公司包括：台積電、聯發科、大立光、鴻海（2317）、台光電（2383）、臻鼎-KY（4958）、瑞昱（2379）、全新（2455）等八家，投資評等皆為「買進」。