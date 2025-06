張孝威音樂會…張忠謀夫婦意外缺席 魏哲家力挺隻身與會聆聽

TVBS董事長前張孝威今(20)日舉行生涯第六場音樂會,往年都會參加的台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬,今年意外缺席,反倒是台積電董事長魏哲家隻身到場聆聽,力挺以前的老同事。

張孝威將今天的音樂會定義為「給自己的進階挑戰」,這場音樂會因而命名為「One Moment in time」。他期許自己的表現能如歌詞中所說「When I am more than I could be (當我比我想像的還要優秀時)」,並用這首歌祝福每位蒞臨的朋友,在生命中都有輝煌的一刻。

多位政界、企業界、金融界、律師、醫師和會計師等重量級人士都出席了今日這場音樂會,行政院前院長陳沖、立法委員翁曉玲、宏碁集團創辦人施振榮和葉紫華夫婦、聯發科執行長蔡力行、中美晶集團榮譽董事長盧明光、光寶集團董事長宋恭源、台積電資深副總暨財務長黃仁昭、台聚集團董事長吳亦圭等都親自出席。吳亦圭也是首次參加,他強調這是非常難得的機會,見到很多重量級人士。不過往年都出席的張忠謀和張淑芬夫婦,今年卻意外缺席。

張孝威在演出前表示,雖已是第六場音樂會,但他自出社會以來,始終期許自己無論做什麼,都要盡全力拿出最好的表現。同樣的想法讓他在學習聲樂的過程中始終不曾鬆懈,也從中獲得極大的生活樂趣與超過所求所想的學習成果。

張孝威是在2017年隨聲樂家詹怡嘉學習聲樂,2019年初試啼聲、舉辦首場音樂會,接著四度在誠品松菸表演廳舉辦個人音樂會,現場均獲熱烈迴響。去年參與樂興之時製作的「普契尼夜未眠」歌劇演出,也廣受好評。