張孝威音樂會…張忠謀夫婦意外缺席 魏哲家力挺隻身與會聆聽
TVBS董事長前張孝威今（20）日舉行生涯第六場音樂會，往年都會參加的台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬，今年意外缺席，反倒是台積電董事長魏哲家隻身到場聆聽，力挺以前的老同事。
張孝威將今天的音樂會定義為「給自己的進階挑戰」，這場音樂會因而命名為「One Moment in time」。他期許自己的表現能如歌詞中所說「When I am more than I could be （當我比我想像的還要優秀時）」，並用這首歌祝福每位蒞臨的朋友，在生命中都有輝煌的一刻。
多位政界、企業界、金融界、律師、醫師和會計師等重量級人士都出席了今日這場音樂會，行政院前院長陳沖、立法委員翁曉玲、宏碁集團創辦人施振榮和葉紫華夫婦、聯發科執行長蔡力行、中美晶集團榮譽董事長盧明光、光寶集團董事長宋恭源、台積電資深副總暨財務長黃仁昭、台聚集團董事長吳亦圭等都親自出席。吳亦圭也是首次參加，他強調這是非常難得的機會，見到很多重量級人士。不過往年都出席的張忠謀和張淑芬夫婦，今年卻意外缺席。
張孝威在演出前表示，雖已是第六場音樂會，但他自出社會以來，始終期許自己無論做什麼，都要盡全力拿出最好的表現。同樣的想法讓他在學習聲樂的過程中始終不曾鬆懈，也從中獲得極大的生活樂趣與超過所求所想的學習成果。
張孝威是在2017年隨聲樂家詹怡嘉學習聲樂，2019年初試啼聲、舉辦首場音樂會，接著四度在誠品松菸表演廳舉辦個人音樂會，現場均獲熱烈迴響。去年參與樂興之時製作的「普契尼夜未眠」歌劇演出，也廣受好評。
他也為今天這場音樂會，挑選多首義大利歌劇詠難調及藝術歌曲。其中作為開場曲目之一的「Ombra mai fu 樹蔭之歌」，他說要藉歌詞 ：「這濃密的樹蔭多麼令人懷念。當暴風雨侵襲時，走到這棵樹下，仍有和平與安寧。」寓意面臨當前經濟動盪局勢，當下的我們，更應珍惜、感念上一代為台灣奠定的豐碩成果，感念他們的恩澤。
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