第三代太陽能示範場域！中科啟用首座鈣鈦礦零碳建築
中部科學園區管理局20日正式啟用全台首座「鈣鈦礦零碳建築」，象徵中科園區在智慧建築與綠色能源應用上的創新突破，藉此引領加速綠能創新技術及整合智能應用的推廣，也為推動淨零碳排目標邁出關鍵一步。
本案為中科管理局整合新創公司與科技廠商所共同建構的第三代太陽能示範場域，除了展現中科管理局推動綠能技術發展與應用推廣的積極作為，並為我國智慧綠能建築提供具體應用範例，具體落實對新創企業扶植與輔導的政策成效。
本案建置採用中科新創團隊台灣鈣鈦礦科技提供鈣鈦礦創能建材與系統設計，具備隔熱、防水、防風與降噪等物理性能，打造以「創能、儲能、節能、智能」為核心的實驗型零碳建築場域。
中科管理局指出，這座鈣鈦礦零碳建築具備高度實用性與前瞻性，透過導入新世代鈣鈦礦太陽能發電建材，不僅兼顧建築外觀與功能性，更成功落實「建築即電廠」的創新理念，為未來智慧城市與低碳園區發展，提供實證平台與示範效益。
因應全球氣候變遷與永續發展趨勢，中科管理局持續投入低碳技術驗證與綠能應用推廣。此次計畫選擇具備高效率、可透光與立面發電等特性的鈣鈦礦太陽能模組，應用於建築立面的窗體設計，實現垂直空間的能源轉換利用。
同時結合智慧能源管理系統，有效整合能源生產與調度，供應空調、照明、電子紙顯示器，及低功耗辦公設備所需電力，實踐園區綠色辦公與智慧管理目標。
中科管理局表示，透過此次與新創廠商及在地企業的跨界合作，將再生能源材料創新應用落實於建築環境中，展現園區對於能源創新技術的積極導入，與實驗場域角色。
這項成果亦於2024年2月日本國際智慧能源周中亮相，獲得國際產業界高度關注，顯示我國在BIPV(建築整合型光電)領域具備實質研發與應用潛力。
中科管理局說，本案在中科園區工程計畫設計整合之下，具體實現綠能創新技術及AIOT智能科技應用，期望今日啟用的共創成果，帶動綠建築新趨勢。
展望未來，中科管理局也將持續結合產學研資源，推動園區智慧化與低碳化建設，強化科技產業永續發展韌性，並配合國家2050淨零轉型目標，朝向智慧綠能園區藍圖邁進。
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