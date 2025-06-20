快訊

家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

專訪／趙英華退圈養出神級學霸！高顏值愛女不當明星 力拚外科醫生

第三代太陽能示範場域！中科啟用首座鈣鈦礦零碳建築

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中科打造首座第三代太陽能零碳建築，兩側為AIZ Windows ZERO鈣鈦礦創能窗。中科管理局提供
中科打造首座第三代太陽能零碳建築，兩側為AIZ Windows ZERO鈣鈦礦創能窗。中科管理局提供

中部科學園區管理局20日正式啟用全台首座「鈣鈦礦零碳建築」，象徵中科園區在智慧建築與綠色能源應用上的創新突破，藉此引領加速綠能創新技術及整合智能應用的推廣，也為推動淨零碳排目標邁出關鍵一步。

本案為中科管理局整合新創公司與科技廠商所共同建構的第三代太陽能示範場域，除了展現中科管理局推動綠能技術發展與應用推廣的積極作為，並為我國智慧綠能建築提供具體應用範例，具體落實對新創企業扶植與輔導的政策成效。

本案建置採用中科新創團隊台灣鈣鈦礦科技提供鈣鈦礦創能建材與系統設計，具備隔熱、防水、防風與降噪等物理性能，打造以「創能、儲能、節能、智能」為核心的實驗型零碳建築場域。

中科管理局指出，這座鈣鈦礦零碳建築具備高度實用性與前瞻性，透過導入新世代鈣鈦礦太陽能發電建材，不僅兼顧建築外觀與功能性，更成功落實「建築即電廠」的創新理念，為未來智慧城市與低碳園區發展，提供實證平台與示範效益。

因應全球氣候變遷與永續發展趨勢，中科管理局持續投入低碳技術驗證與綠能應用推廣。此次計畫選擇具備高效率、可透光與立面發電等特性的鈣鈦礦太陽能模組，應用於建築立面的窗體設計，實現垂直空間的能源轉換利用。

同時結合智慧能源管理系統，有效整合能源生產與調度，供應空調、照明、電子紙顯示器，及低功耗辦公設備所需電力，實踐園區綠色辦公與智慧管理目標。

中科管理局表示，透過此次與新創廠商及在地企業的跨界合作，將再生能源材料創新應用落實於建築環境中，展現園區對於能源創新技術的積極導入，與實驗場域角色。

這項成果亦於2024年2月日本國際智慧能源周中亮相，獲得國際產業界高度關注，顯示我國在BIPV(建築整合型光電)領域具備實質研發與應用潛力。

中科管理局說，本案在中科園區工程計畫設計整合之下，具體實現綠能創新技術及AIOT智能科技應用，期望今日啟用的共創成果，帶動綠建築新趨勢。

展望未來，中科管理局也將持續結合產學研資源，推動園區智慧化與低碳化建設，強化科技產業永續發展韌性，並配合國家2050淨零轉型目標，朝向智慧綠能園區藍圖邁進。

台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助博士介紹第三代太陽能技術特性及應用價值。中科管理局提供
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助博士介紹第三代太陽能技術特性及應用價值。中科管理局提供
中科管理局啟用全台首座鈣鈦礦零碳概念建築，打造第三代太陽能示範場域。中科管理局提供
中科管理局啟用全台首座鈣鈦礦零碳概念建築，打造第三代太陽能示範場域。中科管理局提供
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助介紹第三代太陽能技術特性及應用價值。中科管理局提供
台灣鈣鈦礦科技董事長陳來助介紹第三代太陽能技術特性及應用價值。中科管理局提供

綠能 太陽能發電 中科

延伸閱讀

上海樂高樂園度假區試營運 正式開園倒數中

高雄楠梓科技園區消防演練 陳其邁驗收：檢討缺失不斷精進

影／高雄楠梓園區化災演習 展現科技救災能量

古諸羅八景「橡苑聽鶯」蛻變埤子頭植物園 疏於管理美景蒙塵挨批

相關新聞

仁寶高管張耀文：AI 需求激增、複雜化 數據中心迎挑戰

代工大廠仁寶（2324）近年積極發展AI人工智慧領域布局，而旗下數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文近日親自現身分享，...

DDR4、DDR5長單應接不暇產能爆棚 威剛迎來最紅火季度

受惠於DDR4 DRAM需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠...

張孝威音樂會…張忠謀夫婦意外缺席 魏哲家力挺隻身與會聆聽

TVBS董事長前張孝威今（20）日舉行生涯第六場音樂會，往年都會參加的台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬，今年意外缺席，反倒...

DDR4和DDR5長單應接不暇產能爆 威剛營運迎最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能...

宏達電股東會／董事長王雪紅：今年會賺錢 明年考慮配息及實施庫藏股

宏達電（2498）20日舉行股東會，會中小股東喊話Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可用來實施庫藏股及配息...

美專訪指台首位與川普談關稅 蕭美琴：亦推新投資計畫

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，主持人提及，台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。