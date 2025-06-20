傳慧榮科技延攬聯發科前共同執行長朱尚祖
在NAND控制晶片大廠慧榮科技（Sillicon Motion）於新竹竹北高鐵特區的全新企業總部即將正式啟用的同時，市場傳出將延攬聯發科（2454）前共同營運長朱尚祖加盟，業界認為這些將使得慧榮的營運進入新的階段。
據悉，慧榮科技在2021年斥資新台幣40億元興建這座總部坐落於竹北高鐵站旁復興三路二段，包含地上21層樓及地下4層，總設計容量可容納1,500名員工的總部大樓，目前已有員工陸續進駐。另外，當前位於台元園區的慧榮科技員工則預計將在6月23日正式遷入這座嶄新的高鐵竹北企業總部。
在迎接新企業總部的當下，傳出慧榮將延攬聯發科前共同營運長朱尚祖加盟的消息。業界指出，朱尚祖畢業於交通大學電子工程系，早年在記憶體晶片大廠華邦電（2344）任職，1999年正式加入聯發科，從原本的DVD事業部到2010年主導成立智慧型手機晶片部門。
業界認為，這次慧榮之所以會延攬朱尚祖，除了看上他在IC設計領域多年的領導力與人脈，再加上在中國大陸多年經營的經驗之外，更重要的是朱尚祖與慧榮科技終端與車用儲存事業處資深副總段喜亭之間的關係，將其引薦給慧榮總經理苟嘉章而促成。
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