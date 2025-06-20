快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

2025鴻海科技獎頒獎典禮 勉勵青年研究者迎向未來挑戰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
2025鴻海科技獎頒獎典禮21名碩博士生榮獲25萬元研究獎勵金與鴻海實習機會 。鴻海／提供
2025鴻海科技獎頒獎典禮21名碩博士生榮獲25萬元研究獎勵金與鴻海實習機會 。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下的鴻海教育基金會主辦的「2025鴻海科技獎」於20日舉行頒獎典禮，21位來自國內外頂尖大學的優秀研究生獲頒殊榮。

本屆頒獎典禮特邀鴻海研究院諮詢委員 — 鴻海科技集團董事暨臺大物理系特聘教授張慶瑞、臺灣大學副校長廖婉君、臺科大資訊管理系特聘教授吳宗成等學界泰斗蒞臨頒獎，給予得主勉勵，也共同見證台灣年輕科研能量的綻放。

評審團指出，今年投件論文整體水準較往年更高，競爭十分激烈，各研究成果也令人驚艷，突顯了台灣碩博士生在面對全球科技挑戰下的技術實力與創新努力。例如來自臺灣大學的洪頡茗同學，首創利用轉印技術，藉由能量傳遞的方式突破能隙定律，有效提升了近紅外OLED元件的發光效能與輻射亮度，展現了卓越的學術價值與應用潛力。

另外，成大博士生黃怡靜同學，提出結合自建攝影裝置與語音辨識的非侵入性AI吞嚥評估系統，適用於術後在宅照護，同樣具備高度的學術與臨床價值。

由於得獎主題領域廣泛且每篇論文皆極富創見，因此典禮現場播放了得主的個人與研究成果簡介影片，讓與會來賓可更具體了解每位得主的論文亮點；頒獎時亦邀請指導教授一同上台合照，表達學術傳承與感恩，讓現場氣氛溫馨而振奮。

最受得主期待的「圓桌交流」環節亦是典禮的一大特色。鴻海研究院各研究所所長、研究員等鴻海業師、各組評審、學者專家與各領域得主及指導教授們依主題領域分組，分別進行小組深談，從研究方向的探討、到研究方法的精進、再到研究應用的可能，紛紛展開熱烈對話、深入交流。

鴻海教育基金會董事長巫俊毅表示：「鴻海科技獎除了要鼓勵研究、表彰學術成果，同時也希望能搭建一個讓青年研究者理解產業實務、貼近社會需求的視野平台，讓研究者的努力更能化為對人類的實際貢獻。」

鴻海科技獎自2021年設立以來，已支持獎勵超過百位青年科技人才。鴻海教育基金會期盼透過此獎項，持續為台灣科研注入動能，期許每位得主都能以此為起點，實踐理想，創造人類更好的生活。

鴻海研究院所長與得主及指導教授們於圓桌交流環節進行產學交流。鴻海／提供
鴻海研究院所長與得主及指導教授們於圓桌交流環節進行產學交流。鴻海／提供

鴻海 董事長

延伸閱讀

錄取率僅1.7%！鴻海董事長辦公室遴選暑期實習生 競爭超激烈

鴻海董辦暑期實習生擴大舉行 逾千份履歷僅1.7%錄取率

爸不懂清大兒不屑台積電想去「小公司」 內行人：等級在業界橫著走

台積電、鴻海 認購火紅

相關新聞

仁寶高管張耀文：AI 需求激增、複雜化 數據中心迎挑戰

代工大廠仁寶（2324）近年積極發展AI人工智慧領域布局，而旗下數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文近日親自現身分享，...

DDR4、DDR5長單應接不暇產能爆棚 威剛迎來最紅火季度

受惠於DDR4 DRAM需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠...

DDR4和DDR5長單應接不暇產能爆 威剛營運迎最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能...

宏達電股東會／董事長王雪紅：今年會賺錢 明年考慮配息及實施庫藏股

宏達電（2498）20日舉行股東會，會中小股東喊話Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可用來實施庫藏股及配息...

美專訪指台首位與川普談關稅 蕭美琴：亦推新投資計畫

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，主持人提及，台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求...

卓榮泰：AI十大建設 7月經發會提出方案

行政院提出「AI新十大建設方案」，閣揆卓榮泰今天表示，國科會、國發會和各部會正全力規劃中，具體完成後將會在下個月的經發會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。