2025鴻海科技獎頒獎典禮 勉勵青年研究者迎向未來挑戰

由鴻海（2317）旗下的鴻海教育基金會主辦的「2025鴻海科技獎」於20日舉行頒獎典禮，21位來自國內外頂尖大學的優秀研究生獲頒殊榮。

本屆頒獎典禮特邀鴻海研究院諮詢委員 — 鴻海科技集團董事暨臺大物理系特聘教授張慶瑞、臺灣大學副校長廖婉君、臺科大資訊管理系特聘教授吳宗成等學界泰斗蒞臨頒獎，給予得主勉勵，也共同見證台灣年輕科研能量的綻放。

評審團指出，今年投件論文整體水準較往年更高，競爭十分激烈，各研究成果也令人驚艷，突顯了台灣碩博士生在面對全球科技挑戰下的技術實力與創新努力。例如來自臺灣大學的洪頡茗同學，首創利用轉印技術，藉由能量傳遞的方式突破能隙定律，有效提升了近紅外OLED元件的發光效能與輻射亮度，展現了卓越的學術價值與應用潛力。

另外，成大博士生黃怡靜同學，提出結合自建攝影裝置與語音辨識的非侵入性AI吞嚥評估系統，適用於術後在宅照護，同樣具備高度的學術與臨床價值。

由於得獎主題領域廣泛且每篇論文皆極富創見，因此典禮現場播放了得主的個人與研究成果簡介影片，讓與會來賓可更具體了解每位得主的論文亮點；頒獎時亦邀請指導教授一同上台合照，表達學術傳承與感恩，讓現場氣氛溫馨而振奮。

最受得主期待的「圓桌交流」環節亦是典禮的一大特色。鴻海研究院各研究所所長、研究員等鴻海業師、各組評審、學者專家與各領域得主及指導教授們依主題領域分組，分別進行小組深談，從研究方向的探討、到研究方法的精進、再到研究應用的可能，紛紛展開熱烈對話、深入交流。

鴻海教育基金會董事長巫俊毅表示：「鴻海科技獎除了要鼓勵研究、表彰學術成果，同時也希望能搭建一個讓青年研究者理解產業實務、貼近社會需求的視野平台，讓研究者的努力更能化為對人類的實際貢獻。」