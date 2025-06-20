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仁寶高管張耀文：AI 需求激增、複雜化 數據中心迎挑戰
代工大廠仁寶（2324）近年積極發展AI人工智慧領域布局，而旗下數據中心設施解決方案事業群副總裁張耀文近日親自現身分享，揭曉了當前人工智慧（AI）技術的快速發展及其對數據中心需求的影響。他強調，隨著AI技術的快速進步，全球對AI的需求也日益增加，連帶影響基礎設施的需求，也變得越來越複雜，並且出現越來越多地針對特定行業進行定製，而這也讓數據中心面臨著前所未有的挑戰。
張耀文指出，AI已成為科技產業中的關鍵詞，並且在日常生活中扮演著重要角色。隨著如ChatGPT等AI應用的普及，使用者對於AI的期望也在不斷提高。他提到，根據市場分析，AI 數據中心的需求在未來幾年內將增長3.5倍，這一增長速度在過去15年的工作經驗中是前所未見的。
張耀文表示，隨著AI技術的發展，市場將會投入約5兆美元，專門用於 AI 相關的技術和基礎設施，其中，大約有3.5億美元，將專注於IT設備。他強調，這一需求不僅限於美國或中國大陸，全球各地的數據中心都在快速增長。
此外，張耀文指出，隨著AI對電力消耗的要求增加，新的數據中心將需要比以往更多的電力。他預測，到2030年，美國將有10%的電力用於數據中心，這將對電力供應造成壓力。他呼籲業界共同尋找解決方案，以應對這一挑戰。
在談到數據安全問題時，張耀文強調，隨著數據洩露和釣魚攻擊的頻繁發生，數據安全和主權變得愈加重要。他指出，許多國家已開始制定法律，要求在本地存儲特定數據，以保障數據安全。面對未來的挑戰，他重申，業界需要通力合作，以創新和技術突破來解決電力消耗和數據安全等問題。他相信，AI 的發展將為未來創造無限機會。
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