快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

AI 助攻製造業轉型！勤業眾信揭智慧銷售三大落地關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信舉辦科技製造業銷售轉型 × 可落地AI方案解析線上研討會。業者提供
勤業眾信舉辦科技製造業銷售轉型 × 可落地AI方案解析線上研討會。業者提供

數位轉型不再只是選項，已是製造業營運升級的基本配備。勤業眾信聯合會計師事務所20日舉辦「科技製造業銷售轉型 × 可落地AI方案解析」線上研討會，直指當前製造業面對數據斷層、預測失準、客戶維繫難等痛點，唯有透過AI導入、優化銷售流程，才能真正創造業務成長動能。

勤業眾信指出，台灣科技製造業雖普遍具備技術研發與製造實力，但在銷售系統與數據應用上仍面臨整合瓶頸。透過建立CRM平台整合核心與分散資料，輔以AI分析工具，不僅能預測客戶行為、挖掘潛在需求，還可即時提供銷售團隊精準的客戶洞察，大幅提升成交率與客戶滿意度。

勤業眾信科技與轉型服務副總洪弘林表示，銷售轉型不能只靠科技，還需關注人員、流程與資安三大支柱。他提醒，企業在推動智慧銷售時，必須規劃靈活且具適應性的變革管理策略，確保人員能有效配合流程變革。同時選用能與既有系統無縫整合、具擴充彈性的AI解決方案，也是確保轉型成功的關鍵。

協理陳婷維則進一步指出，台灣製造業導入AI的目的，不僅是提升業績，更是為了強化全球競爭力。企業若能妥善整合CRM系統與AI工具，形塑「企業大腦」，即有機會在銷售第一線即時掌握商機、優化決策流程，達到業績與效率雙提升。

Salesforce亞太區高科技業企業客戶經理黃奕翔也在會中分享，AI轉型的成功基石在於資料整合。過往企業在潛客開發、追蹤與成交的過程中會產生大量分散的資料，若能透過Salesforce CRM整合為單一平台，將有助企業發展具備業務價值的AI應用，提高營運效率與客戶服務品質。

勤業眾信呼籲，AI不應只是高層戰略，更應落地成為銷售團隊的日常工具。唯有數據、人員、系統三者齊備，才能真正實現從「業績靠人」轉向「決策靠AI」的轉型目標。

製造業 平台 AI

延伸閱讀

麥電召開轉型天然氣「6接」說明會 地方強調安全第一

議員促建港式Outlets「國家叫大家花多點 香港沒理由不跟」

影／樹德科大宿舍轉型企業員工宿舍引反彈 校方：持續溝通

學生宿舍變日月光員工宿舍惹議 樹德科大致歉

相關新聞

美專訪指台首位與川普談關稅 蕭美琴：亦推新投資計畫

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，主持人提及，台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求...

宏達電股東會／董事長王雪紅：今年會賺錢 明年考慮配息及實施庫藏股

宏達電（2498）20日舉行股東會，會中小股東喊話Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可用來實施庫藏股及配息...

DDR4、DDR5長單應接不暇產能爆棚 威剛迎來最紅火季度

受惠於DDR4 DRAM需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠...

DDR4和DDR5長單應接不暇產能爆 威剛營運迎最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能...

卓榮泰：AI十大建設 7月經發會提出方案

行政院提出「AI新十大建設方案」，閣揆卓榮泰今天表示，國科會、國發會和各部會正全力規劃中，具體完成後將會在下個月的經發會...

台積電更難進了！錄取率三年降15% 內部求職秘辛全都露

面試心得分享平台《面試趣》發佈最新數據，「護國神山」台積電錄取率從2021年的53%降至2024年38%，三年間竟減少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。