研調：6月面板價格持平偏弱 僅筆電面板拉貨動能增

面板需求持續偏弱，研調機構集邦科技（TrendForce）研究副總范博毓評論6月下旬面板價格預測，認為電視面板需求漸弱的態勢更為明確；顯示器面板需求陸續到頂，品牌客戶拉貨也開始有修正跡象；僅筆電面板拉貨動能增加，但須留意近期記憶體價格大漲的連鎖效應。

范博毓觀察，6月之後電視面板需求漸弱的態勢更為明確，品牌採購態度趨於保守，由於下半年終端需求依然不明朗，加上品牌手中的庫存水位逐漸墊高，甚至有部分品牌客戶考慮下修第3季電視面板採購動能，藉此做為與面板廠議價的籌碼。

范博毓指出，就6月份電視面板價格走勢來看，預估除32吋仍持平外，43吋、50吋、55吋預估下跌1美元，65吋與75吋預估下跌1至2美元不等。

范博毓表示，顯示器面板需求也陸續到頂，品牌客戶拉貨開始有修正跡象，加上電視面板需求走弱，跌價態勢確立下，開始影響顯示器面板價格走勢。預期6月份顯示器面板價格將全面轉為持平態勢。

至於筆電面板方面，范博毓表示，近期品牌對下半年筆電後續需求轉趨較樂觀，開始增加拉貨動能，未來幾個月訂單需求有往上增加趨勢；不過面板廠之間為鞏固客戶關係，仍不太可能主動提出面板價格上漲想法，目前觀察6月份筆電面板價格仍是維持全面持平態勢。

不過范博毓特別提醒，近期記憶體缺貨、價格大幅上漲，是否會衝擊到後續筆電品牌客戶對面板拉貨的態度，值得密切關注。