DDR4需求火熱 威剛：第3季合約價漲勢已喊出30~40%的幅度
受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠爆，月營運表現更將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔表現。
威剛董事長陳立白表示，在DRAM及NAND Flash供貨無虞的狀態下，業務接單持續長紅。截至目前為止，工廠已連續5個月加班生產，系統大廠客戶不只DDR4訂單加溫，配合DDR5需求持續成長，SSD接單穩健，目前訂單能見度已看到9月。
陳立白說，在DDR4強力貨源的後盾下，將盡可能滿足公司長期合作品牌大廠的需求，並為夏、秋兩季營運挹注豐厚獲利動能。
陳立白強調，目前上游原廠對DRAM與NAND Flash價格態度仍相當強勢，特別是已規劃逐步停產的DDR4，在下游提前備貨的強大需求下，第3季合約價漲勢已喊出30~40%的幅度。
陳立白預期，威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，業績與獲利表現皆已搭上這波世代交替的順風車，為年度營運帶來更佳的成長動能。
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