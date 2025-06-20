快訊

獨／肉搏戰！盧秀燕要登場 明現身藍營北北基反惡罷造勢

神秘買單是誰？ 台積電最後一盤爆3.86萬張收1055元

台中五億高中生案…夏男被控殺人 台中高分檢不起訴確定

DDR4需求火熱 威剛：第3季合約價漲勢已喊出30~40%的幅度

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠爆，月營運表現更將呈跳躍式發展，挑戰歷史高檔表現。

威剛董事長陳立白表示，在DRAM及NAND Flash供貨無虞的狀態下，業務接單持續長紅。截至目前為止，工廠已連續5個月加班生產，系統大廠客戶不只DDR4訂單加溫，配合DDR5需求持續成長，SSD接單穩健，目前訂單能見度已看到9月。

陳立白說，在DDR4強力貨源的後盾下，將盡可能滿足公司長期合作品牌大廠的需求，並為夏、秋兩季營運挹注豐厚獲利動能。

陳立白強調，目前上游原廠對DRAM與NAND Flash價格態度仍相當強勢，特別是已規劃逐步停產的DDR4，在下游提前備貨的強大需求下，第3季合約價漲勢已喊出30~40%的幅度。

陳立白預期，威剛在庫存充沛且採購貨源無虞的支持下，業績與獲利表現皆已搭上這波世代交替的順風車，為年度營運帶來更佳的成長動能。

威剛 NAND Flash

延伸閱讀

力積電 DRAM訂單滿手

DDR4現貨價一天暴漲近8% 本季來翻漲逾倍 南亞科、華邦獲利喊衝

威剛斥資12億元投資韓國Galaxy Corporation 布局AI元宇宙長期戰略

防駭客盜病患個資 新光醫院與調查局建立聯防機制

相關新聞

美專訪指台首位與川普談關稅 蕭美琴：亦推新投資計畫

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，主持人提及，台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求...

宏達電股東會／董事長王雪紅：今年會賺錢 明年考慮配息及實施庫藏股

宏達電（2498）20日舉行股東會，會中小股東喊話Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可用來實施庫藏股及配息...

DDR4、DDR5長單應接不暇產能爆棚 威剛迎來最紅火季度

受惠於DDR4 DRAM需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能擠...

DDR4和DDR5長單應接不暇產能爆 威剛營運迎最紅火季度

受惠於DDR4需求爆棚，記憶體模組領導品牌威剛（3260）訂單應接不暇，客戶更願意下大單排隊等出貨。目前公司不僅全球產能...

卓榮泰：AI十大建設 7月經發會提出方案

行政院提出「AI新十大建設方案」，閣揆卓榮泰今天表示，國科會、國發會和各部會正全力規劃中，具體完成後將會在下個月的經發會...

台積電更難進了！錄取率三年降15% 內部求職秘辛全都露

面試心得分享平台《面試趣》發佈最新數據，「護國神山」台積電錄取率從2021年的53%降至2024年38%，三年間竟減少了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。