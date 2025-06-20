宏達電股東會／董事長王雪紅：今年會賺錢 明年考慮配息及實施庫藏股

宏達電（2498）20日舉行股東會，會中小股東喊話Google的資金及日前處分桃園土地及建物的餘額可用來實施庫藏股及配息，董事長王雪紅回應，今年會賺錢，但因為宏達電仍需要很多投資，明年考慮配息及實施庫藏股。

王雪紅表示，今年年初HTC宣布與 Google 簽署協議，Google 支付2.5億美元的交易價金，部分HTC的XR研發團隊加入Google。按照協議， HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易已經在第1季完成，更進一步強化 HTC 在XR 生態系的發展策略。

她進一步表示，目前宏達電正處於起飛階段，因為還需要很多投資，尤其大型語言模（LLM）投資規模都是千億規模起跳，現在是很好的時機點。

宏達電法務長盧佳德表示，今年獲利可期待，明年會從現金水位和營運狀況考量配發股利。

此外，小股東也關注宏達電過去曾領投的新創公司VRChat，王雪紅表示，HTC投資VRChat很久，占比也多，VRChat有獨立金流，是一群認真的年輕人，宏達電會幫助他們，也和他們有非常深的連結，VRChat有在美國IPO規劃，時機到了就會去做，看好他們的發展和市場趨勢是對的。