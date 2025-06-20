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點亮玩具總動員30周年奇幻冒險 微星推出限量硬體

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
點亮《玩具總動員》30周年奇幻冒險，微星科技推出限量硬體。微星／提供
點亮《玩具總動員》30周年奇幻冒險，微星科技推出限量硬體。微星／提供

30年前，迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》讓我們相信玩具有自己的生活也有自己的情感，可以為了彼此的友情奮不顧身，胡迪、巴斯光年、三眼怪、札克天王等人陪我們走過童年，這次以最帥氣的限量主機登場！微星（2377）推出全台限量的《玩具總動員》30周年紀念桌機，把動畫中的經典角色通通搬上，主機板、顯示卡、水冷、電源、還有機殼！不只是角色躍上電腦設備，是童年回憶與科技效能的夢幻合體，為主題「大人的玩具」，下了最有溫度的註解，無論是動畫粉絲還是玩家都忍不住心動！

從童趣到戰力，細節滿滿的收藏級設計！這不只是視覺設計，是一場致敬童年的冒險旅程！微星科技這次把胡迪、巴斯光年、三眼怪與札克天王的精神，完整呈現在主機板、顯示卡、水冷、電源與機殼中，讓經典角色不只是陪你長大，還能陪你征戰宇宙！

胡迪設計主機板｜以牛仔黃與乳牛花紋打造散熱片與裝甲護蓋，還原胡迪的經典造型，每次開機彷彿聽到他說出那句熟悉的「You've got a friend in me」巴斯光年造型顯示卡｜科技感爆棚的銀紫配色＋飛行姿態的角色插圖，一打開外盒就像進入太空艙，還沒開機就能聽見那句：「To infinity… and beyond！」

三眼怪款水冷散熱器｜風格融合 Pizza Planet 的宇宙風格，風扇運轉間像是三眼怪在耳邊輕聲說「The Claw～」，連盒身都滿滿角色圖樣，萌力與效能兼具。

札克天王設計電源供應器｜紫黑配色＋Z字徽章，展現反派霸氣感，就算只是供電裝置，也是帥氣登場！夾娃娃造型機殼｜紅黃按鈕面板＋控制桿造型的電源鍵；磁鐵小配件與三眼怪玻璃面板，上面寫著「SPACE CRANE」，三眼怪們望著鉤爪，一秒讓你回到動畫中最經典的場景，而盒身標語「KEEP YOUR EYES ON THE CASE」不只是看機殼這麼簡單，而是邀請你重新看見童年記憶中的奇蹟時刻。

機殼 微星

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