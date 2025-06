點亮玩具總動員30周年奇幻冒險 微星推出限量硬體

30年前,迪士尼皮克斯經典動畫《玩具總動員》讓我們相信玩具有自己的生活也有自己的情感,可以為了彼此的友情奮不顧身,胡迪、巴斯光年、三眼怪、札克天王等人陪我們走過童年,這次以最帥氣的限量主機登場!微星(2377)推出全台限量的《玩具總動員》30周年紀念桌機,把動畫中的經典角色通通搬上,主機板、顯示卡、水冷、電源、還有機殼!不只是角色躍上電腦設備,是童年回憶與科技效能的夢幻合體,為主題「大人的玩具」,下了最有溫度的註解,無論是動畫粉絲還是玩家都忍不住心動!

從童趣到戰力,細節滿滿的收藏級設計!這不只是視覺設計,是一場致敬童年的冒險旅程!微星科技這次把胡迪、巴斯光年、三眼怪與札克天王的精神,完整呈現在主機板、顯示卡、水冷、電源與機殼中,讓經典角色不只是陪你長大,還能陪你征戰宇宙!

胡迪設計主機板|以牛仔黃與乳牛花紋打造散熱片與裝甲護蓋,還原胡迪的經典造型,每次開機彷彿聽到他說出那句熟悉的「You've got a friend in me」巴斯光年造型顯示卡|科技感爆棚的銀紫配色+飛行姿態的角色插圖,一打開外盒就像進入太空艙,還沒開機就能聽見那句:「To infinity… and beyond!」

三眼怪款水冷散熱器|風格融合 Pizza Planet 的宇宙風格,風扇運轉間像是三眼怪在耳邊輕聲說「The Claw~」,連盒身都滿滿角色圖樣,萌力與效能兼具。

札克天王設計電源供應器|紫黑配色+Z字徽章,展現反派霸氣感,就算只是供電裝置,也是帥氣登場!夾娃娃造型機殼|紅黃按鈕面板+控制桿造型的電源鍵;磁鐵小配件與三眼怪玻璃面板,上面寫著「SPACE CRANE」,三眼怪們望著鉤爪,一秒讓你回到動畫中最經典的場景,而盒身標語「KEEP YOUR EYES ON THE CASE」不只是看機殼這麼簡單,而是邀請你重新看見童年記憶中的奇蹟時刻。