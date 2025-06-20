美專訪指台首位與川普談關稅 蕭美琴：亦推新投資計畫

蕭美琴副總統日前接受美國播客節目「Shawn Ryan Show」專訪，主持人提及，台灣是第一個與川普總統進行談判並尋求解決方案的國家。蕭美琴表示，我方希望與美國政府達成協議，大幅降低關稅與其他非關稅障礙，同時推動新的投資計畫，例如半導體晶片、能源採購等領域。

對於關稅問題，主持人在專訪中談到，據瞭解，台灣是第一個與美國總統川普進行談判並尋求解決方案的國家。

蕭美琴表示，台美之間的經濟關係對彼此都非常重要。這種夥伴關係促使台灣持續壯大，也讓台灣企業能支持美國經濟的成長與企業獲利，形成一個對雙方社會都有利的生態體系。因此，我方希望與美國政府達成協議，大幅降低關稅與其他非關稅障礙。

蕭美琴說，同時也希望推動新的投資計畫，例如半導體晶片、能源採購等領域，我方正積極推動這樣的協議，盼能達成雙贏。我方理解美國正積極推動再工業化與人工智慧的發展，而台灣也希望持續壯大，台灣成為一個強健的國家不僅對自身重要，對台美經貿上的合作同樣至關重要。

主持人提及，台灣生產全球聞名的半導體，驅動了整個現代世界。蕭美琴表示，台灣花了數十年在科技領域建構這項獨特的實力，尤其是在晶片方面，這不僅包括晶片製造廠，台灣也正在美國進行投資，推動在當地的晶片生產。

蕭美琴續指，除了晶片製造，還有晶片設計公司、化學品供應商，到工具機製造商等成百上千的中小型企業所組成的生態系，都集中在台灣這個地理區域密集的島嶼上。這個生態系的物流合作和系統整合一直都運作得非常有效率。因此，台灣不僅能製造高端、最先進的晶片，更能以具成本效益、高效率且可靠的方式進行生產。

蕭美琴說，她特別強調「可靠性」，因為在科技領域，特別是驅動人工智慧、手機與家用電子產品等涉及隱私與信任的科技，「信任」與「可靠」非常重要。台灣成功結合成本效益、完整的生態系，以及人們珍視的自由價值所帶來的信任與可靠，讓台灣成為全球科技供應鏈中極為關鍵的一環。

她也說，必須讚揚這個產業中許多領導者的遠見。例如，現年90多歲的張忠謀博士。她非常景仰、欽佩張在經營企業方面展現出的遠見與洞察力。張曾旅居美國，任職德州儀器，帶著良好美國教育所培養的專業知識投身這個產業，與許多同樣在美國受過教育與訓練的台灣頂尖科學家攜手合作，共同在台灣打造出這個產業。

蕭美琴認為，這不僅是「台灣的生態系」，更是台灣與美國共同打造的先進科技生態系，致力於促進人類進步、守護自由，並持續推動全球的科學發展。這個生態系重要到七大工業國集團和其他國家都一再強調，台灣在促進全球穩定與繁榮方面扮演關鍵角色。

主持人表示，台灣製造全球60%的晶片和95%的高端晶片，並請蕭美琴說明，晶片對社會運作有多重要。

蕭美琴解釋，晶片驅動著人們生活中一切，從手上的智慧手錶、手機到汽車和麥克風等，所有身邊的電子產品。晶片確實驅動並連結現代世界。台灣晶片─特別是目前廣泛應用於智慧型手機的先進晶片─對於建立全球連結、網路運作和人工智慧至關重要。我方將持續精進技術，做出貢獻。