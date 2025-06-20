卓榮泰：AI十大建設 7月經發會提出方案

行政院提出「AI新十大建設方案」，閣揆卓榮泰今天表示，國科會、國發會和各部會正全力規劃中，具體完成後將會在下個月的經發會與所有顧問討論。卓榮泰並提到，關稅談判進入緊鑼密鼓談判階段，但產業支持方案仍在書面階段，期待產業界共同發聲，讓特別條例、預算能儘快通過。

卓榮泰上午出席由經濟日報主辦的「2025大師論壇」，他在致詞時指出，受惠AI還有高速運算發展，台灣今年對外出口成長率相當好，今年1至5月出口年增率達24.3%，預期全年GDP可到3.1%，有望全年「保三」。面對世界經濟政策不穩定情況下，台灣可說有相當好的前景。

卓榮泰說，國科會、國發會和各部會正全力規劃AI新十大建設方案，目標在2040年可以創造15兆元產值、50萬高薪就業機會。具體完成後將會在下個月的經發會與所有顧問討論。

卓榮泰並提到，美國4月初宣布新關稅政策後，雖進入90天暫緩期，但現在已經到了緊鑼密鼓談判的階段，但台灣目前的產業支持方案尚停留在書面階段，特別條例、特別預算都還沒通過，期待產業界共同發出聲音「推一把」，讓法案及預算可以儘快通過，讓支持產業、安定就業、照顧民生、國土安全韌性等四大方向可以全面發展，讓企業穩健經營、民眾負擔減輕、讓國土增加韌性。