台積電更難進了！錄取率三年降15% 內部求職秘辛全都露

面試心得分享平台《面試趣》發佈最新數據，「護國神山」台積電錄取率從2021年的53%降至2024年38%，三年間竟減少了15個百分點。

《面試趣》分析，疫情期間，電腦、手機需求大增，全球晶片供不應求，台積電積極擴產。2023年市場降溫，台積電客戶訂單減少，營收出現衰退，台積電因此暫停部分徵人計畫，新進員工數量減少近一半。

到了2024年，AI帶動半導體市場復甦，台積電業績回升，也同時吸引更多人才投入科技業，應徵台積電的人數持續增加。即使公司開始增加招募名額，競爭依然激烈，錄取率未見明顯回升。《面試趣》預測，2025年錄取率將維持在35~40%區間。

《面試趣》指出，台積電仍是科技人才的首選，薪資水準、技術前景吸引大量求職者。《面試趣》透露，台積電面試流程包含履歷篩選、電腦測試（含英文）、主管面試、人資面試。主管面試重視專案經驗、解決問題的能力，並且評估抗壓性和人際合作能力。

《面試趣》建議，應徵者可以強化專案經驗，展現解決問題的具體成果、了解半導體產業發展趨勢，特別是AI相關技術、研究台積電企業文化與技術方向，準備相關問題與回答。做好充分準備，仍然有機會進入台積電。