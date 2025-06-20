畢業季熱門企業 TOP5 曝光 「這間超商」打敗華碩成黑馬

畢業季來臨，也進入求職旺季。面試心得分享平台《面試趣》統計 5月企業收藏數據，台積電不意外穩坐求職冠軍寶座，但7-11 統一超商竟力壓華碩等科技大廠，躍居第二名，成為求職市場最大黑馬。

根據《面試趣》資料庫，前五大熱門企業依序為台積電、7-11、華碩、國泰世華、全家便利商店。超商雙雄入榜，成為本次榜單最大亮點。

穩居榜首的台積電，受惠於持續擴廠，在新竹、台南、高雄等地都有大量職缺釋出，涵蓋工程師、作業員、行政等多元職位。儘管工作強度高、競爭激烈，台積電仍是求職者首選。

《面試趣》分析，7-11 能擊敗華碩等科技大廠，關鍵在於工作彈性。排班自由、地點遍布全台，加上從儲備幹部到店長的完整升遷路徑，對想快速累積職場經驗的新鮮人來說，提供了理想的入門選擇。畢業季也是暑期打工潮前夕，7-11 的彈性優勢更加明顯。

第三名華碩受惠於 AI 筆電與電競產品強勁需求，軟體工程與產品企劃職位需求看漲，年輕化工作環境吸引不少科技愛好者。國泰世華拿下第四名，是前五名唯一的金融業者。該公司近年積極推動數位轉型，開出智慧客服、資料分析等新型職缺，非財金背景也有機會進入金融業。排名第五的全家便利商店，與 7-11 同樣展現超商對新鮮人的魅力，提供兼顧生活彈性與穩定經驗累積的機會。

《面試趣》分析，新鮮人開始重視工作彈性、學習機會，不再只追求高薪與企業知名度。許多科技公司雖然薪水高，但工作壓力大、加班頻繁，不見得適合每個人。有些新鮮人寧可選擇工時彈性，能兼顧生活品質的工作，也不願意為了高薪犧牲健康。

《面試趣》也提醒，與其追逐「人人稱羨」的大企業，不如先想清楚自己要什麼，再來選擇適合的職場。