宏達電股東盼配息 王雪紅：今年有賺錢明年會考慮
宏達電今天舉行股東會，有股東喊話Google資金和處分工廠挹注的現金餘額，可用來實施庫藏股和配息，董事長王雪紅表示，「今年是有賺錢的」，但宏達電是起飛階段，還需要蠻多投資，明年會考慮配息和庫藏股。
宏達電今天舉行股東會，有股東呼籲，宏達電股價從千元開始斷崖式下跌，到現在只剩38元，建議現金餘額可以用來實施庫藏股，也可配發股利，獲現場股東鼓掌響應。
宏達電董事長王雪紅表示，今年是宏達電轉變的契機點，原因是AI時代，加上HTC和Google達成協議的資金，以及處分閒置工廠的挹注，「今年是有賺錢的」，但配發股利和庫藏股目前還不是時候，明年則會考慮。
她也認為，許多股東持股很久，這些庫藏股和股利「微不足道」，宏達電是起飛階段，她個人不贊同庫藏股和股利，因為還需要蠻多資金投資，尤其大型語言模型（LLM）投資規模都是千億規模起跳的，現在是很好的時機點。
宏達電法務長盧佳德表示，今年獲利可期待，明年會從現金水位和營運狀況來考量配發股利，有機會會提請董事會參考。
此外，有股東關心，宏達電過去曾領投的新創公司VRChat，王雪紅今天表示，HTC投資VRChat很久，占比也多，VRChat有獨立金流，是一群認真的年輕人，宏達電會幫助他們，也有們非常深的連結，VRChat有在美國IPO的規劃，時機到了就會去做，看好他們的發展和市場趨勢是對的。
宏達電也表示，在智慧應用和智慧城市上，宏達電除了高雄、疾管署等合作，也在日本、中東等市場，針對數位雙生領域，提供城市大平台服務。
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