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宏達電股東會／王雪紅：與Google的交易已在Q1完成 AI是下階段核心動能

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
宏達電今日上午舉行股東會，董事長王雪紅表示，HTC與Google的交易已在第一季完成。圖／宏達電提供
宏達電今日上午舉行股東會，董事長王雪紅表示，HTC與Google的交易已在第一季完成。圖／宏達電提供

宏達電今（20）日上午舉行股東會，董事長王雪紅致詞時表示，HTCGoogle的交易已在第一季完成，這也將進一步強化HTC在XR生態系的發展策略，HTC正站在一個全新躍升的起點，AI也將會是HTC下一階段的重要核心動能。

今年年初，HTC宣布與Google簽署協議，Google支付2.5億美元的交易價金，部分HTC XR研發團隊加入Google。按照協議， HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易已經在第一季完成，也更進一步強化HTC在XR（延展實境）生態系的發展策略。

在創新應用上，HTC是全球大型實境娛樂的先行者。像是「永恆聖母院」、「凡爾賽：太陽王的失落花園」與「魔幻歌劇院」等沉浸式展覽，不只帶來全新文化體驗，也證明XR在場域應用上的高度商業潛力。

HTC VIVERSE是全球首創的開放式3D內容平台，透過一個連結就能跨裝置即時體驗3D內容。6月起更全面支援主流遊戲引擎，搭配無程式碼工具與AI（人工智慧），推動直覺式創作，讓任何人都能快速製作3D場景，應用已遍及商業、娛樂與教育場域。

Next Generation Communication與AIoT方面，G REIGNS團隊已協助日產汽車與多家智慧工廠導入企業專網與邊緣運算，提升效率與安全性。HTC也與國際業者合作，開發基於NVIDIA AI-RAN的新一代通訊與AI平台，布局Next Generation Communication智慧應用未來。

AI，正是HTC下一階段的核心動能，AI已深入營運與研發流程，協助HTC以更高效率、更智慧的方式推動創新、擴大全球影響力。

王雪紅表示，HTC正站在一個全新躍升的起點，HTC將持續以開放、互聯、智慧的策略，引領創新，實現願景，邁向更大的成長。

王雪紅 宏達電 HTC Google AI

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