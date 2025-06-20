宏達電股東會／王雪紅：與Google的交易已在Q1完成 AI是下階段核心動能
宏達電今（20）日上午舉行股東會，董事長王雪紅致詞時表示，HTC與Google的交易已在第一季完成，這也將進一步強化HTC在XR生態系的發展策略，HTC正站在一個全新躍升的起點，AI也將會是HTC下一階段的重要核心動能。
今年年初，HTC宣布與Google簽署協議，Google支付2.5億美元的交易價金，部分HTC XR研發團隊加入Google。按照協議， HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易已經在第一季完成，也更進一步強化HTC在XR（延展實境）生態系的發展策略。
在創新應用上，HTC是全球大型實境娛樂的先行者。像是「永恆聖母院」、「凡爾賽：太陽王的失落花園」與「魔幻歌劇院」等沉浸式展覽，不只帶來全新文化體驗，也證明XR在場域應用上的高度商業潛力。
HTC VIVERSE是全球首創的開放式3D內容平台，透過一個連結就能跨裝置即時體驗3D內容。6月起更全面支援主流遊戲引擎，搭配無程式碼工具與AI（人工智慧），推動直覺式創作，讓任何人都能快速製作3D場景，應用已遍及商業、娛樂與教育場域。
Next Generation Communication與AIoT方面，G REIGNS團隊已協助日產汽車與多家智慧工廠導入企業專網與邊緣運算，提升效率與安全性。HTC也與國際業者合作，開發基於NVIDIA AI-RAN的新一代通訊與AI平台，布局Next Generation Communication智慧應用未來。
AI，正是HTC下一階段的核心動能，AI已深入營運與研發流程，協助HTC以更高效率、更智慧的方式推動創新、擴大全球影響力。
王雪紅表示，HTC正站在一個全新躍升的起點，HTC將持續以開放、互聯、智慧的策略，引領創新，實現願景，邁向更大的成長。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言