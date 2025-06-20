緯創：竹北AI園區產能 輝達全包走了

電子代工大廠緯創資通昨在竹北ＡＩ智慧園區啟用全球營運總部，緯創董事長林憲銘表示，「ＡＩ不只是一個產品，未來ＡＩ是國力的象徵」，將以ＡＩ園區為起點，助力台灣駕馭ＡＩ。

緯創總經理林建勳透露，竹北ＡＩ園區新廠產能已被輝達包走，竹北ＡＩ園區興建時，從掌握的訂單來看，就已預見產能將在近一、兩年內快速被填滿，因此先前緯創董事會已決議租下鄰近的聯發紡織廠房，作為新擴充據點。

展望後市，林建勳說，ＡＩ伺服器訂單能見度已看到明年五月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長；ＰＣ業務還得靜待後續關稅政策出爐，若沒有關稅因素干擾，今年ＰＣ出貨量勢必會比去年成長。