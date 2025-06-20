聽新聞
0:00 / 0:00
光通訊需求熱 華星光受惠
邁威爾AI客製化晶片整合CPO大躍進，加上已與美國雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS簽署五年合作協議，隨著邁威爾再唱旺AI資料中心業務前景，同步催動光通訊需求水漲船高，台灣光通訊廠中，華星光（4979）與邁威爾深度合作，成為另一大贏家。
華星光積極跟隨大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，並持續開發高速產品及擴展代工業務，目前研發重點為800G/1.6T應用之70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。
華星光看好，AI實際應用已從自動駕駛車、語音助手到醫療診斷，滲透到各行各業，且對於數據中心的算力要求更趨嚴格，使數據中心光通訊線路傳輸速率快速提高。
邁威爾來自ASIC（特殊應用IC）、矽光等雲端資料中心相關AI需求高漲，AI收入激增，AI營收占比已超越超微、英特爾與博通等競爭對手，並設下2028年客製化AI晶片市占率達到兩成的目標。
業界分析，由於AI帶來龐大數據與算力，大幅推升對資料傳輸需求，產業將面臨資料爆量傳輸的問題、能量損耗問題，光通訊傳輸扮演關鍵的「高速公路」角色，可大幅提升傳輸效率，同時大幅降低傳輸能耗。
業界看好，AI代理軍備競賽開啟後，大幅推升800G等光通訊模組需求，需求量可望較前一代伺服器產品呈現倍數成長，引爆光通訊產業新一波成長動能。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言