光通訊需求熱 華星光受惠

邁威爾AI客製化晶片整合CPO大躍進，加上已與美國雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS簽署五年合作協議，隨著邁威爾再唱旺AI資料中心業務前景，同步催動光通訊需求水漲船高，台灣光通訊廠中，華星光（4979）與邁威爾深度合作，成為另一大贏家。

華星光積極跟隨大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，並持續開發高速產品及擴展代工業務，目前研發重點為800G/1.6T應用之70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。

華星光看好，AI實際應用已從自動駕駛車、語音助手到醫療診斷，滲透到各行各業，且對於數據中心的算力要求更趨嚴格，使數據中心光通訊線路傳輸速率快速提高。

邁威爾來自ASIC（特殊應用IC）、矽光等雲端資料中心相關AI需求高漲，AI收入激增，AI營收占比已超越超微、英特爾與博通等競爭對手，並設下2028年客製化AI晶片市占率達到兩成的目標。

業界分析，由於AI帶來龐大數據與算力，大幅推升對資料傳輸需求，產業將面臨資料爆量傳輸的問題、能量損耗問題，光通訊傳輸扮演關鍵的「高速公路」角色，可大幅提升傳輸效率，同時大幅降低傳輸能耗。

業界看好，AI代理軍備競賽開啟後，大幅推升800G等光通訊模組需求，需求量可望較前一代伺服器產品呈現倍數成長，引爆光通訊產業新一波成長動能。