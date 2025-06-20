聽新聞
0:00 / 0:00

光通訊需求熱 華星光受惠

經濟日報／ 記者林薏茹／新竹報導

邁威爾AI客製化晶片整合CPO大躍進，加上已與美國雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜AWS簽署五年合作協議，隨著邁威爾再唱旺AI資料中心業務前景，同步催動光通訊需求水漲船高，台灣光通訊廠中，華星光（4979）與邁威爾深度合作，成為另一大贏家。

華星光積極跟隨大客戶邁威爾腳步，持續投入800G光收發模組、共同封裝光學元件（CPO）研發，具技術領先優勢，並持續開發高速產品及擴展代工業務，目前研發重點為800G/1.6T應用之70/100mW CW LD及矽光子應用技術等。

華星光看好，AI實際應用已從自動駕駛車、語音助手到醫療診斷，滲透到各行各業，且對於數據中心的算力要求更趨嚴格，使數據中心光通訊線路傳輸速率快速提高。

邁威爾來自ASIC（特殊應用IC）、矽光等雲端資料中心相關AI需求高漲，AI收入激增，AI營收占比已超越超微、英特爾與博通等競爭對手，並設下2028年客製化AI晶片市占率達到兩成的目標。

業界分析，由於AI帶來龐大數據與算力，大幅推升對資料傳輸需求，產業將面臨資料爆量傳輸的問題、能量損耗問題，光通訊傳輸扮演關鍵的「高速公路」角色，可大幅提升傳輸效率，同時大幅降低傳輸能耗。

業界看好，AI代理軍備競賽開啟後，大幅推升800G等光通訊模組需求，需求量可望較前一代伺服器產品呈現倍數成長，引爆光通訊產業新一波成長動能。

華星光 光通訊 AI

延伸閱讀

AI新十大建設之矽光子黑馬：華星光

台積電盤中下跌25元 台股跌逾300點失守年線

華星光、波若威 四檔靚

華星光、聯鈞 四檔耀眼

相關新聞

台積先進製程再迎大單 大客戶邁威爾客製化晶片新單落袋

客製化AI晶片巨頭邁威爾18日透露，新增兩家超大規模雲端客戶，並有超過50個為其他客戶客製化晶片的機會、看好相關商機有望...

緯創：竹北AI園區產能 輝達全包走了

電子代工大廠緯創資通昨在竹北ＡＩ智慧園區啟用全球營運總部，緯創董事長林憲銘表示，「ＡＩ不只是一個產品，未來ＡＩ是國力的象徵」，將以ＡＩ園區為起點，助力台灣駕馭ＡＩ。

黃仁勳揭祕與緯創合作細節 一季生產24萬台GB200

緯創昨（19）日竹北AI園區開幕典禮上，輝達執行長黃仁勳雖未親自到場，仍透過預錄影片道賀，並揭祕輝達與緯創的合作細節，透...

蘋果推折疊機最快2026年開始生產 新日興、兆利等軸承廠受惠

陸系分析師近期出具最新報告指出，蘋果計劃最快明年開始生產折疊式iPhone，比原先市場預估2028年還要快，且市場定價策...

緯創新廠產能輝達全包了 未來一年訂單動能強勁

緯創AI伺服器接單火熱，竹北AI園區新廠昨（19）日剛開幕，產能就已被輝達全包了。緯創總經理林建勳透露：「至少未來一年訂...

緯創同步衝刺美國製造

緯創竹北AI園區啟用後，成為其全球最大AI伺服器生產基地。緯創衝刺台灣布局之際，同步全力挺進美國製造腳步。緯創總經理林建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。