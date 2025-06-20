緯創同步衝刺美國製造

緯創（3231）竹北AI園區啟用後，成為其全球最大AI伺服器生產基地。緯創衝刺台灣布局之際，同步全力挺進美國製造腳步。緯創總經理林建勳昨（19）日表示，美國德州新廠與竹北AI園區相同，將以高階AI伺服器產能為主，當地原有的維修服務廠已有上千人規模，後續還要再招兵買馬。

林建勳表示，德州新廠明年會量產，產品與竹北AI園區一樣，將專注AI GPU、高效運算等高單價AI伺服器產品，目前德州廠訂單相當強勁，若後續在美國擴大製造布局，還是會以德州為主要基地，在德州達拉斯原先就有維修服務中心，在當地營運超過十年。

對於是否有客戶要求在美國生產PC，林建勳說，目前客戶均希望在美國以外的地區生產，也有客戶希望緯創研究美國生產可能的情況，但還只是在評估階段。