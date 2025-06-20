台積先進製程再迎大單 大客戶邁威爾客製化晶片新單落袋
客製化AI晶片巨頭邁威爾18日透露，新增兩家超大規模雲端客戶，並有超過50個為其他客戶客製化晶片的機會、看好相關商機有望轉化為750億美元（約新台幣2.2兆元）營收，同時調高客製化AI晶片2028年整體潛在市場展望。
邁威爾釋出又有新單落袋並調升市場展望的訊息，激勵18日股價勁揚逾7%，法人看好，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產，為台積電（2330）先進製程帶來更豐沛的動能。
邁威爾是全球第六大IC設計業者，並在客製化AI晶片具一席之地，主要透過台積電生產晶片。市場推測，邁威爾為台積電前十大客戶，也是CPO兩大關鍵客戶之一。
邁威爾先前發表由台積電3奈米製程打造的資料中心晶片，並在去年宣布雙方合作延伸至2奈米製程。隨著邁威爾客製化AI晶片業務持續擴大，後續對台積電先進製程投片量同步增加，挹注台積電先進製程接單更旺。
目前主要CSP除了採購輝達、超微等AI晶片大廠的產品之外，也紛紛投入AI自研晶片，推升客製化晶片市場崛起，特殊應用IC（ASIC）設計服務商接單火熱，不僅邁威爾積極投入，博通、聯發科、世芯-KY、創意等業者也大舉搶進。
邁威爾評估，其資料中心相關潛在市場規模（TAM）商機，在2023年時約210億美元，原本預期到2028年時將達750億美元，這次上修到940億美元，這段期間的TAM年複合成長率達35%。
邁威爾2028年TAM預估中，有一大部分是客製化加速運算應用貢獻，年複合成長率達53%，超過其他如網通或儲存應用等，看好該公司屆時在客製化加速運算晶片市場的市占率，將由2023年的不到5%，2028年邁向20%的目標。
邁威爾提到，AI基礎建設投資正歷經驚人的成長幅度，美國前四大超大型雲端服務供應商包括亞馬遜、微軟、Google與Meta的相關資本支出金額，在2023年時約為1,530億美元，去年成長至2,480億美元，今年預期將進一步增至3,270億美元。至於其他新興的大型業者與主權AI，也正快速崛起。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言