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台積先進製程再迎大單 大客戶邁威爾客製化晶片新單落袋

經濟日報／ 記者鐘惠玲尹慧中／台北報導
法人看好，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產。路透
法人看好，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產。路透

客製化AI晶片巨頭邁威爾18日透露，新增兩家超大規模雲端客戶，並有超過50個為其他客戶客製化晶片的機會、看好相關商機有望轉化為750億美元（約新台幣2.2兆元）營收，同時調高客製化AI晶片2028年整體潛在市場展望。

邁威爾釋出又有新單落袋並調升市場展望的訊息，激勵18日股價勁揚逾7%，法人看好，邁威爾新承接的訂單也將在台積電生產，為台積電（2330）先進製程帶來更豐沛的動能。

邁威爾是全球第六大IC設計業者，並在客製化AI晶片具一席之地，主要透過台積電生產晶片。市場推測，邁威爾為台積電前十大客戶，也是CPO兩大關鍵客戶之一。

邁威爾先前發表由台積電3奈米製程打造的資料中心晶片，並在去年宣布雙方合作延伸至2奈米製程。隨著邁威爾客製化AI晶片業務持續擴大，後續對台積電先進製程投片量同步增加，挹注台積電先進製程接單更旺。

目前主要CSP除了採購輝達、超微等AI晶片大廠的產品之外，也紛紛投入AI自研晶片，推升客製化晶片市場崛起，特殊應用IC（ASIC）設計服務商接單火熱，不僅邁威爾積極投入，博通、聯發科、世芯-KY、創意等業者也大舉搶進。

邁威爾評估，其資料中心相關潛在市場規模（TAM）商機，在2023年時約210億美元，原本預期到2028年時將達750億美元，這次上修到940億美元，這段期間的TAM年複合成長率達35%。

邁威爾2028年TAM預估中，有一大部分是客製化加速運算應用貢獻，年複合成長率達53%，超過其他如網通或儲存應用等，看好該公司屆時在客製化加速運算晶片市場的市占率，將由2023年的不到5%，2028年邁向20%的目標。

邁威爾提到，AI基礎建設投資正歷經驚人的成長幅度，美國前四大超大型雲端服務供應商包括亞馬遜、微軟、Google與Meta的相關資本支出金額，在2023年時約為1,530億美元，去年成長至2,480億美元，今年預期將進一步增至3,270億美元。至於其他新興的大型業者與主權AI，也正快速崛起。

晶片 台積電 AI

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