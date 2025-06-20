黃仁勳揭祕與緯創合作細節 一季生產24萬台GB200

經濟日報／ 記者林薏茹／新竹報導
輝達執行長黃仁勳。（本報系資料照片）
輝達執行長黃仁勳。（本報系資料照片）

緯創（3231）昨（19）日竹北AI園區開幕典禮上，輝達執行長黃仁勳雖未親自到場，仍透過預錄影片道賀，並揭祕輝達與緯創的合作細節，透露緯創單季生產輝達Blackwell平台電腦產能高達24萬台。

這是黃仁勳首度透露合作夥伴出貨量，法人以輝達GB200單一機櫃要價二、三百萬美元推估，緯創操刀的輝達訂單規模驚人。隨著AI園區新廠上線，緯創後續出貨輝達的量更多，對輝達的重要性不言可喻。

黃仁勳在影片中表示，緯創已成為輝達最值得信賴的合作夥伴之一，每一代架構的演進，緯創始終與輝達並肩同行，如今雙方正共同打造世界上最複雜的電腦，單一機架包含120萬個元件，擁有130兆個電晶體，重達近兩公噸。

黃仁勳說，緯創遍布七座工廠的7,000名員工，憑藉卓越的奉獻精神與敏捷的應變能力，每季生產24萬台Blackwell電腦，這不僅僅是製造，更是對工藝的極致展現。

黃仁勳強調，雙方的合作不只是為了打造伺服器，而是在為社會建構AI基礎設施，這是全新的工廠模式─AI工廠，數據是原料，加速運算是引擎，而智慧則是最終產品。

黃仁勳說，緯創的新工廠進一步強化能力，滿足輝達的巨大需求，緯創與輝達正共同協助世界擁抱AI，對於能夠攜手共創未來，感到無比自豪，並感謝緯創的堅持奉獻，恭喜緯創迎來令人振奮的時刻。

黃仁勳 輝達 緯創

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