緯創新廠產能輝達全包了 未來一年訂單動能強勁

緯創（3231）AI伺服器接單火熱，竹北AI園區新廠昨（19）日剛開幕，產能就已被輝達全包了。緯創總經理林建勳透露：「至少未來一年訂單動能都很強勁。」緯創董座林憲銘則說，未來「AI即國力」，將以AI園區為起點，助力台灣駕馭AI。

緯創受惠輝達訂單強強滾，5月合併營收2,084.06億元，單月營收首度衝破2,000億元大關，再創新高，躍居台灣代工廠營收二哥，僅次於鴻海。緯創4、5月兩個月累計合併營收達3,421.1億元，逼近首季的3,464億元。法人看好，緯創竹北AI園區新廠產能已全被輝達包走，後續訂單源源不絕，營運更有看頭。

緯創高層談話重點

緯創昨日舉行全球營運總部暨竹北AI園區開幕典禮，林憲銘致詞時表示，半導體與資通訊產業提高台灣國際能見度，面對下波AI趨勢帶來的大好商機，若無法跟上將遭淘汰，這也是緯創建立AI園區的關鍵。

林憲銘指出，緯創在竹北AI園區開啟另一段全新旅程，也體會到AI不只是一個產品，未來AI是國力的象徵，國家的力量來自如何駕馭AI，緯創的目標不是只有提供設備，而是藉此促進台灣AI應用發展，變成「真正的駕馭AI」。

林憲銘說，竹北AI園區是緯創這幾年在台灣最大的投資，接下來將以AI園區為起點，布建未來十年、甚至20年產業所需的設備與力量。

林建勳則透露，竹北AI園區新廠產能已被輝達包走，竹北AI園區興建時，從掌握的訂單來看，就已預見產能將在近一、兩年內快速被填滿，因此先前董事會已決議租下鄰近的聯發紡織廠房，作為新擴充據點。

林建勳表示，承租的聯發紡織廠房，已開始著手改造為符合AI伺服器需求的生產標準，預計明年可望投入生產，屆時該廠加上竹北AI園區，將使緯創台灣AI伺服器產能翻倍成長，既有湖口廠區也會持續生產AI伺服器。

他指出，未來將由竹北AI園區作為緯創全球最大AI伺服器製造基地，驅動全球製造布局，最高階的AI伺服器將會在這生產，並且會持續召募更多人才。

展望後市，林建勳說，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長；PC業務還得靜待後續關稅政策出爐，若沒有關稅因素干擾，今年PC出貨量勢必會比去年成長。

緯創昨日活動，副總統蕭美琴出席致賀，義隆董事長葉儀晧、旺宏董事長吳敏求、華邦總經理陳沛銘、可成董事長洪水樹、勤誠董事長陳美琪、輝達台灣分公司總經理Chris Liu、聯發紡織董事長葉清澤等夥伴均出席。