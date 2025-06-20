蘋果推折疊機最快2026年開始生產 新日興、兆利等軸承廠受惠
陸系分析師近期出具最新報告指出，蘋果計劃最快明年開始生產折疊式iPhone，比原先市場預估2028年還要快，且市場定價策略為高價。
市場點名，包括新日興（3376）、兆利等台系軸承廠將受惠最深，而鴻海、大立光與台積電等既有iPhone供應鏈也將同步吃補。
根據陸系分析師報告內容顯示，蘋果這款折疊機可能採用三星顯示器的螢幕，而三星顯示器預計明年為蘋果生產多達800萬片的折疊螢幕。不過，包含機身轉軸等其他零組件仍未定案。
據悉，目前蘋果對折疊iPhone的規劃尚未完全拍板，仍可能有所調整。由於iPhone是蘋果營收主力，在2024年會計年度銷售金額達2,010億美元，占整體營收過半，毛利率亦居高不下。
陸系分析師認為，iPhone銷售額已在2022年見頂，蘋果持續尋求新切入點，吸引更多用戶換購高單價機種，而折疊機顯然是不錯的產品，但也必須要面對許多品牌廠的競爭。
事實上，包括華為、三星等競爭對手，早在2019年起就陸續推出折疊機，訴求提供平板級的螢幕尺寸，同時保有可放入口袋的便利；不過，目前折疊機仍面臨一些硬體瓶頸，如螢幕折痕等問題尚未完全解決。
根據市調機構TrendForce報告顯示，去年度折疊機在整體智慧手機銷售中，占比僅1.5%；而另一研究機構Counterpoint今年初則表示，折疊機市場在2024年僅成長約3%，並預測2025年可能進一步萎縮。
業界人士認為，研究報告看衰折疊機市場原因，主要是著眼當前全球經濟大環境動盪，用戶換機意願偏低所致，並非折疊機本身市場需求有實質減弱，否則品牌廠就不會每年推出新機搶攻商機。
針對供應鏈方面，折疊機最關鍵的零組件為軸承，而新日興與兆利因原本就是蘋果筆電軸承供應商，因此最有機會切入供應鏈，上述二家業者股價昨日在外電消息激勵下，分別逆勢上漲，新日興更強攻漲停板，成為盤面焦點。
至於鴻海、大立光與台積電則分別提供組裝、鏡頭模組與晶片代工等，同樣也將扮演蘋果折疊機要角，且因組裝難度較高、零組件較為複雜，預估毛利率有望優於一般智慧手機。
蘋果首款iPhone折疊機可能提早問世，包括三星、華為、vivo、OPPO、小米等品牌廠也將積極迎戰，除每年固定發布新款旗艦機種外，預期今年也將會有超薄型折疊機或中低階折疊機亮相，藉此全面搶攻商機。
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