無人機產業拚非紅供應鏈商機 俄烏、以伊戰事成焦點

雷虎科技董事長陳冠如今天表示，台灣應掌握非紅供應鏈商機及不對稱作戰需求，發展無人機產業；格斯科技董事長暨共同創辦人張忠傑認為，無人機電池應達戰時「快充快放」，並兼顧高能量密度與安全性。

財訊雜誌今天舉辦2025科技論壇「無人機產業新時代」，陳冠如表示，軍用無人載具已成重點國防關鍵，如何借鏡俄烏戰爭的無人機經驗，將為台灣無人機產業注入商機；無人載具應用在國防科技，主要是不對稱作戰，以小搏大。

陳冠如說，台灣以自主研發為核心，堅持100%台灣製造，將可掌握「非紅供應鏈」的優勢。財訊雙週刊社長謝金河更以時事焦點為例，現在全球聚焦以色列、伊朗戰爭，而無人機在戰事扮演重要角色，格外引人注目。

經濟部產業發展署長邱求慧強調，全球無人機產業蓬勃發展，未來10年軍用無人機年產值成長至625億美元，民用無人機年產值也達512億美元。政府重視無人機產業，也屬於五大信賴產業之一，台灣將建構完整軍工產業，透國內外無人機需求帶動產業發展，不但打造產業聚落，更要完善相關規範，提升民間防衛的韌性。

世紀民生科技無人機事業群計畫主持人曲建全指出，雖然無人機製造公司很多，但關鍵零組件開發者卻少，因為地區政治及軍事用途考量，加上關稅保護，使製造成本墊高，尤其歐美製的零件成本真的太高，較難投入商業競爭。

曲建全說，政府採購多屬特定標案，僧多粥少，軍用市場非一般管道取得，屬於寡占市場。而台灣發展無人機，首選為美國市場，主因美國是主要無人機法規領頭者，各國都會效法，更重要的是美國目前無人機市場占全球市場的50%；無人機外銷美國，也應符合台灣製造（MIT）規範。

針對無人機用電池，張忠傑認為，過去以為鋰電池就很好，但國防工業要求更高，不只要鋰電池，更要高溫不爆、高性能鋰電池芯，既要快充快放，壽命也不能短；電池的能量密度愈走愈高，戰時如何快充快放、在炎熱的中東能使用順手、在下水後能使用等環境條件與需求，都需考量，更要兼顧高能量密度與安全性。