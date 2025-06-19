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港務公司運用微軟Azure 打造港棧作業系統數位服務韌性

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣港務公司的核心業務系統平台「臺灣港棧服務網」（TPNet）持續升級，與台灣微軟合作，將 TPNet 部分系統順利搬遷至 Azure 台灣雲端區域，左至右為台灣港務公司總經理王錦榮、台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正。圖／台灣微軟提供
台灣港務公司的核心業務系統平台「臺灣港棧服務網」（TPNet）持續升級，與台灣微軟合作，將 TPNet 部分系統順利搬遷至 Azure 台灣雲端區域，左至右為台灣港務公司總經理王錦榮、台灣微軟公共業務事業群總經理陳守正。圖／台灣微軟提供

面對航港產業的未來需求，台灣港務股份有限公司的核心業務系統平台「臺灣港棧服務網」（Taiwan Port Net，簡稱 TPNet）持續升級。港務公司與台灣微軟合作，將 TPNet 部分系統順利搬遷至 Azure 台灣雲端區域（Microsoft Taiwan North Region），成為落地微軟在台區域資料中心的重要公部門案例。系統上雲除發揮雲端優勢，亦響應國際 ESG 節能減碳趨勢，並遵循政府資安政策實現資料落地，達成合規、安全且具備數位韌性的資料治理目標。港務公司同時也加強力度、積極導入 AI 工具，以資料洞見優化決策，快速掌握各港口營運資訊。

船舶進出台灣各大港口所涉及的引水、拖帶、靠泊、裝卸、補給與維修等流程，皆仰賴全年無休、24 小時運作的核心業務系統 TPNet。

港務公司總經理王錦榮表示，港務公司不僅是航港系統的營運者，更是與全球航運物流產業、在地公務機關協作，逐步轉型為智慧港口平台的推動者。

王錦榮指出，TPNet 服務上萬家國際業者並提供一條龍服務，未來更預見大量跨單位資訊整合串接之需求，而微軟的資料中心區域已在全球穩定擴展布局，其系統服務順利上雲與資料落地優勢，讓受到法規高度管制的航港產業，也能成功推動數位轉型。

2024 年起，港務公司開始聚焦於大數據應用與數位化。對內推動營運大數據 AI 整合加值分析，以協助港口營運管理決策；對外因應國際經貿局勢急遽變動，港務公司運用 Microsoft Azure 雲端平台，推動系統雲端數位化，確保航運 IT 服務在各種突發情境下，能維持穩定不中斷。

在首次上雲即選擇最重要的 TPNet 系統。王錦榮表示，TPNet 不僅是海上交通的核心業務系統建設，更是港區作業電子化系統。這個系統能順利上雲，便能彰顯更多正面效益、降低數位轉型阻力，未來推動智慧港口升級就會更順暢。

隨著 TPNet 的文字、影像、圖片等資料量持續成長，港務公司期望藉由 Microsoft Azure 雲端平台低延遲、隨選隨用、即時計費等高度彈性的特點，有效降低 TPNet 硬體維運成本；同時透過 Azure 雲端異地備援服務，讓資料合規落地，強化 TPNet 數位韌性。

TPNet 系統作為港務公司核心作業平台與資料供應中樞，不僅在日常營運中展現穩定效能，也持續累積寶貴數據，將在未來資料治理及AI大數據發展路上發揮更關鍵的支撐角色。

台灣微軟自去年Microsoft 365資料落地正式啟用後，雲端服務項目穩定增長，從初期約40餘項成長至今已突破兩百項，不僅吸引電子電機製造業、遊戲、線上交易等追求高效能、低延遲的業者進駐，於安全、隱私等方面亦受到法規高度監管的政府機關、金融保險、生技醫療、教育研究單位所青睞，逐步將其資料、應用及服務上雲。

微軟

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