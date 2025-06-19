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福懋科人事異動 蘇林慶接任董事長

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

台塑（1301）旗下記憶體封裝廠福懋科（8131）19日公告，董事會推選董事長一案，舊任者為李培瑛，南亞科（2408）執行副總蘇林慶出任福懋科最新董事長一職。

從南亞科官網來看，蘇林慶具備美國猶他大學材料科學與工程博士學位，經歷包括南亞科協理、副總、再到資深副總，熟識記憶體產業的脈動。

董事長 南亞科

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