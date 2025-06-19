快訊

台中市府贏了！環境部直接撤銷中火1800萬罰鍰 法院認定違法

美恐參戰大規模轟炸伊朗？專家曝最壞後果：付沉重代價

准了！金管會宣布通過永豐金、京城銀合併案

圓展首款廣播級AI自動追蹤攝影機亮相 拓展專業影音市場

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

圓展（3669）19日發表年度新品AVer TR615廣播級自動追蹤攝影機。搭載精準的AI自動追蹤技術、電影級4K畫質，和與行業級製作環境高度相容的能力，專為廣播錄製高階直播與現場活動打造，全面升級影視錄播專業層次。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，TR615展現我們對影像處理技術的堅持與實力，突破傳統專業攝影機的技術門檻，讓影音製作不再是少數專家的權利。透過直覺化操作介面與強大的AI自動追蹤功能，讓業餘或專業人士皆能輕鬆駕馭，創作出高品質的影音內容，盡情釋放創意與想像力。

TR615內建領先業界的AI演算法能即時鎖定主角，內建講者追蹤、區域追蹤與複合追蹤三種模式，確保主角隨時清晰入鏡。搭配廣播等級的混合型步進馬達與0.05°高精度定位系統，大幅消除畫面晃動與延遲，實現流暢的運鏡體驗，呈現穩定的節奏與故事張力。

圓展表示，TR615支援雙12G-SDI、NDI® HX3、Dante AV-H、SRT、RTMP等多種傳輸協定，能與既有影音系統輕鬆整合，提供高畫質且低延遲的輸出。另有Genlock接孔，可進行多攝影機訊號同步與快速切換；同時支援Free-D，達成虛擬製播的無縫整合。還能運用直覺化的網路介面（Web UI）進行調整與設定，簡化部署流程、讓現場製作更有效率。

圓展 AI

延伸閱讀

岩手縣職員在台被捕！北捷手扶梯上偷拍女性裙底 日網怒喊公布姓名

廣播太吵還是很有用？ 傳政令、找人 新北近9成里設置

反罷作戰高虹安廣播暢談教育成果 家長現身挺：看見改變

南韓暫停心戰廣播 北韓停播刺耳噪音改播輕柔歌曲

相關新聞

日月光擴大牧德設備採購 因應CoWoS需求

日月光投控（3711）今日由財務長董宏思親赴證交所發布重訊表示，日月光投控子公司日月光半導體董事會決議通過向關聯企業牧德...

暑假旺季到！智冠董座王俊博：4遊戲齊發，台日韓東南亞全面拚商機

遊戲大廠智冠科技今（19）日舉辦股東會，智冠董事長王俊博指出，因應暑假旺季到來，遊戲事業群將有4款遊戲齊發，將積極跨域合...

智冠股東會 遊戲教父王俊博：融合遊戲、音樂產業打造沉浸式互動體驗

遊戲大廠智冠科技今（19）日舉辦股東會，智冠董事長王俊博指出，未來將結合藝文團隊演出遊戲主題配樂，透過自建台北、高雄兩大...

Yahoo電子信箱App全球推出新功能 由AI驅動「查看」信件

對於許多用戶而言，管理電子郵件仍是一大挑戰。據調查發現，近70%的Z世代和千禧世代表示每天會多次查看信箱的收件匣，但近一...

日月光投控向牧德購入機器設備 花費金額3.71億元

日月光投控（3711）19日宣布，子公司日月光半導體經董事會決議通過向關係人牧德（3563）科技購入自動光學檢測（AOI...

緯創總座林建勳：伺服器重心以「德州為主」 視市況啟動招募

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，針對旗下伺服器產品的最新布局？緯創總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。