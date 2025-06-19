圓展首款廣播級AI自動追蹤攝影機亮相 拓展專業影音市場

圓展（3669）19日發表年度新品AVer TR615廣播級自動追蹤攝影機。搭載精準的AI自動追蹤技術、電影級4K畫質，和與行業級製作環境高度相容的能力，專為廣播錄製高階直播與現場活動打造，全面升級影視錄播專業層次。

圓展科技副總經理鄭錫聰表示，TR615展現我們對影像處理技術的堅持與實力，突破傳統專業攝影機的技術門檻，讓影音製作不再是少數專家的權利。透過直覺化操作介面與強大的AI自動追蹤功能，讓業餘或專業人士皆能輕鬆駕馭，創作出高品質的影音內容，盡情釋放創意與想像力。

TR615內建領先業界的AI演算法能即時鎖定主角，內建講者追蹤、區域追蹤與複合追蹤三種模式，確保主角隨時清晰入鏡。搭配廣播等級的混合型步進馬達與0.05°高精度定位系統，大幅消除畫面晃動與延遲，實現流暢的運鏡體驗，呈現穩定的節奏與故事張力。

圓展表示，TR615支援雙12G-SDI、NDI® HX3、Dante AV-H、SRT、RTMP等多種傳輸協定，能與既有影音系統輕鬆整合，提供高畫質且低延遲的輸出。另有Genlock接孔，可進行多攝影機訊號同步與快速切換；同時支援Free-D，達成虛擬製播的無縫整合。還能運用直覺化的網路介面（Web UI）進行調整與設定，簡化部署流程、讓現場製作更有效率。