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日月光擴大牧德設備採購 因應CoWoS需求
日月光投控（3711）今日由財務長董宏思親赴證交所發布重訊表示，日月光投控子公司日月光半導體董事會決議通過向關聯企業牧德購入自動光學檢測(AOI)及自動外觀檢測(AVI) 等機器設備，以因應日月光半導體未來產能擴充需求，雙方依照詢比議價累計過去一年及未來未稅交易金額近3.4億元。
根據日月光的年報，截至今年3月底，日月光半導體持有牧德約23.08%股權，是牧德最大股東。
日月光投控表示，日月光半導體為因應業務成長機台需求，考量牧德為關聯企業且為設備製造及供應商，具備專業的技術和售後服務，可穩定供應公司機台之需求且可有效降低供應鏈風險，爰擬向牧德取得相關機器設備，以因應集團在CoWoS布局需求。
因所購入牧德生產的機器設備為全新設備，本案交易價格之訂定，是以採購流程之詢比議價後所確定的價格作為交易依據，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司取得或處分資產處理程序規定辦理。
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