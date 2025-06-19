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暑假旺季到！智冠董座王俊博：4遊戲齊發，台日韓東南亞全面拚商機

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
智冠科技指出，數位遊戲事業群今年持續展現動能，智冠持續強化MyCard數位點數應用與整合行銷服務，致力提供一站式解決方案。圖為智冠集團董事長王俊博。圖／本報資料照片
智冠科技指出，數位遊戲事業群今年持續展現動能，智冠持續強化MyCard數位點數應用與整合行銷服務，致力提供一站式解決方案。圖為智冠集團董事長王俊博。圖／本報資料照片

遊戲大廠智冠科技今（19）日舉辦股東會，智冠董事長王俊博指出，因應暑假旺季到來，遊戲事業群將有4款遊戲齊發，將積極跨域合作，挹注業績，吸引新玩家、老玩家人流。

王俊博說，數位遊戲事業群今年持續展現動能，智冠持續強化MyCard數位點數應用與整合行銷服務，致力提供一站式解決方案，成為國際遊戲大廠及數位內容業者首選合作夥伴。

海外市場部分，他說，東南亞區域耕耘成果顯著，帶動全年營收穩健成長，下一步將進軍日韓等高潛力市場，擴大全球布局版圖。

遊戲研發與營運也同步發力，中華網龍旗下經典IP重製升級的跨平台遊戲《飄流幻境Re：星之方舟》已在6月3日上市，延續自由探索的核心玩法，全面優化操作介面，並導入AI美術生成技術，開服表現亮眼，成功吸引大量新老玩家加入；今年暑假將推出全新三國MMORPG區塊鏈遊戲《吞食天地 虛擬世界》主打看廣告抽武將與裝備、以廣告積分兌換實體獎勵等創新機制，打造好玩又好賺的遊戲體驗；知名武俠MMORPG《尋秦記》承襲原作世界觀，強化戰鬥系統與角色養成機制，展現經典IP的嶄新面貌，預計不久後將與玩家見面。

子公司遊戲新幹線穩健經營多款長青線上遊戲，今年4月推出由弘煜科技開發的國產二次元手遊新作《風色幻想NeXus》，結合經典IP與台灣十大頂流虛擬偶像，打造高互動性沉浸體驗，多場線下活動引發玩家社群熱烈迴響，成功搶進VTuber娛樂市場，開拓全新社群與行銷模式。

董事長 股東會 線上遊戲 社群 王俊博 營收 暑假 智冠 廣告

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