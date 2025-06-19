庫存去化拖累前五大企業級SSD品牌廠第1季營收 待AI需求推動回升

根據TrendForce最新調查，2025年第1季因新一代AI產品在組裝環節遭遇挑戰，以及北美地區長期累積的庫存仍待消化等負面因素，主要客戶皆大幅縮減訂單規模，企業級SSD平均售價因此顯著下滑近20%，導致前五大企業級SSD品牌廠第1季營收皆呈現季減，顯示市場歷經一段調整期。

這種情況於第2季逐漸改善，隨著輝達（NVIDIA）新一代晶片出貨持續擴大，北美地區AI基礎建設的布建需求跟著成長，加上中國大陸CSP業者不斷提高其資料中心的儲存容量，皆為enterprise SSD市場注入新動能，預計第2季整體營收將恢復至正成長。

分析第1季前五大企業級SSD品牌廠營收表現，市場領頭羊Samsung主要受淡季效應和整體需求疲軟影響，營收季減34.9%，僅有18.9億美元。然其PCIe 5.0產品的出貨量持續擴大，顯示其在先進介面技術上的市占正穩步提升。

營收第二的SK Group(SK hynix及Solidigm)因主要客戶在AI基礎建設的策略調整，第1季營收衰退超過50%，降至9.9億美元。該公司正加速下一代儲存技術的研發與布局，並開發新一代PCIe 5.0 TLC及QLC SSD，積極轉型。

Micron第1季營收8.5億美元，由於其2024年的大容量成品出貨動能延續至今年，高階PCIe 5.0產品也逐步放量，雖然同樣受市場波動，但第1季營收季減幅度27.3%，表現相對穩健。

Kioxia第1季受傳統市場淡季影響，疊加server OEM客戶訂單不如預期的因素，營收季減21.8%，為5.7億美元。

SanDisk第1季產品出貨量呈現增長趨勢，營收為2.3億美元。未來該公司將更專注發展大容量儲存產品，並已推出高達1PB(Petabyte)容量的SSD產品，展現其在技術和市場洞察方面的領先性。