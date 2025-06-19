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智冠股東會 遊戲教父王俊博：融合遊戲、音樂產業打造沉浸式互動體驗

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
智冠今日舉行股東會，董事長王俊博（中）指出，去年受惠集團三大事業群數位遊戲、網路行銷、金融科技持續擴展合作規模，營收、獲利均維持穩健成長，整體獲利表現寫下近10年新高。圖／智冠提供
智冠今日舉行股東會，董事長王俊博（中）指出，去年受惠集團三大事業群數位遊戲、網路行銷、金融科技持續擴展合作規模，營收、獲利均維持穩健成長，整體獲利表現寫下近10年新高。圖／智冠提供

遊戲大廠智冠科技今（19）日舉辦股東會，智冠董事長王俊博指出，未來將結合藝文團隊演出遊戲主題配樂，透過自建台北、高雄兩大攝影棚，打造沉浸式互動場景。同時，製罐也會瞄準跨域商機，攜手藍新集團合作店家及在地商圈，幫助提升品牌能見度，擴大通路整合效益。

王俊博解釋，現今遊戲中的音樂大部分以簡易音效為主，而自己因恰巧出身音樂世家，對音樂有敏銳的洞察和淵源，深知音樂對情境與氛圍具有非常關鍵的影響力，可以更進階提升遊戲在玩家心目中的品質與沉浸體驗。

他說，智冠集團為了進一步打造差異化服務的優勢與深度，攜手高雄市立管樂團與市立國樂團，並導入支援百人編制的專業錄音設備，提供遠端同步監聽指揮技術，未來將創造沉浸式的音樂服務，滿足包含海外各地原廠客戶需求，並結合全台『街頭玩家見面會』提升品牌曝光。

王俊博表示，智冠期待以演奏等級的音樂內容，服務更多國內外遊戲大廠，顛覆產業既有聲音製作模式，融合遊戲與音樂產業，創造全新競爭力。

王俊博說，智冠集團首創的新型態傳播平台「街頭玩家見面會」即將迎來滿週年，已於全台布建超過1500家合作據點，累積吸引數萬人參與，成為遊戲產品行銷推廣的重要橋梁

智冠今日股東會承認通過113年度營業報告書及財務報表，去年合併營收67.74億元，稅後淨利歸屬予本公司業主11.39億元，每股盈餘7.75元。去年受惠集團三大事業群數位遊戲、網路行銷、金融科技持續擴展合作規模，營收、獲利均維持穩健成長，整體獲利表現寫下近10年新高。

智冠指出，看好產業前景與感謝股東長期以來的支持，公司亦於去年第四季董事會通過盈餘分配，配發現金股利每股7.5元，與全體股東共享經營成果。

股東會 王俊博 智冠

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