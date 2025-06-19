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Yahoo電子信箱App全球推出新功能 由AI驅動「查看」信件

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Yahoo電子信箱強化個人收件匣體驗，19日宣布在台灣與全球同步，針對行動應用程式，推出由AI驅動的「查看」獨家新功能。報系資料照／記者黃筱晴攝影
Yahoo電子信箱強化個人收件匣體驗，19日宣布在台灣與全球同步，針對行動應用程式，推出由AI驅動的「查看」獨家新功能。報系資料照／記者黃筱晴攝影

對於許多用戶而言，管理電子郵件仍是一大挑戰。據調查發現，近70%的Z世代和千禧世代表示每天會多次查看信箱的收件匣，但近一半的人表示曾因為收件匣雜亂而錯過重要訊息。Yahoo電子信箱持續強化個人收件匣體驗，19日宣布在台灣與全球同步，針對行動應用程式（iOS、Android），推出由AI驅動的「查看」（Catch Up）獨家新功能，讓使用者可以透過簡單、類似遊戲的體驗，更輕鬆、有效率地查閱信件。

Yahoo電子信箱App推出的全新「查看」功能，藉由AI智慧摘要功能提供可快速瀏覽的電子信件預覽模式，使用者只需選擇信件要「刪除」或「保留在收件匣中」，切換左右雙鍵，即可以遊戲體驗的輕鬆方式在幾秒鐘內處理未讀信件。完成「查看」後，螢幕最終將呈現一個慶祝畫面，讓使用者看到檢視了多少封電子郵件，以及檢視的速度。透過Yahoo電子信箱App，個人電子信件的分類和管理將變得更快速簡單、有趣。

Yahoo電子信箱不斷優化個人收件匣體驗，透過一系列直覺、行動優先且由AI驅動的新功能，目前有近半數的Yahoo電子信箱用戶是Z世代或千禧世代，貼近現今用戶運用電子郵件管理個人生活的方式。。

Yahoo在台灣深耕近30年，以「全球資源 X 在地彈性」的雙引擎營運模式，持續整合全球技術及內容優勢，優化產品服務與功能，此次在台灣也與全球同步推出Yahoo電子信箱創新服務，為台灣用戶帶來更智能、更便利的使用體驗。

Yahoo AI

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