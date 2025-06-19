Yahoo電子信箱App全球推出新功能 由AI驅動「查看」信件
對於許多用戶而言，管理電子郵件仍是一大挑戰。據調查發現，近70%的Z世代和千禧世代表示每天會多次查看信箱的收件匣，但近一半的人表示曾因為收件匣雜亂而錯過重要訊息。Yahoo電子信箱持續強化個人收件匣體驗，19日宣布在台灣與全球同步，針對行動應用程式（iOS、Android），推出由AI驅動的「查看」（Catch Up）獨家新功能，讓使用者可以透過簡單、類似遊戲的體驗，更輕鬆、有效率地查閱信件。
Yahoo電子信箱App推出的全新「查看」功能，藉由AI智慧摘要功能提供可快速瀏覽的電子信件預覽模式，使用者只需選擇信件要「刪除」或「保留在收件匣中」，切換左右雙鍵，即可以遊戲體驗的輕鬆方式在幾秒鐘內處理未讀信件。完成「查看」後，螢幕最終將呈現一個慶祝畫面，讓使用者看到檢視了多少封電子郵件，以及檢視的速度。透過Yahoo電子信箱App，個人電子信件的分類和管理將變得更快速簡單、有趣。
Yahoo電子信箱不斷優化個人收件匣體驗，透過一系列直覺、行動優先且由AI驅動的新功能，目前有近半數的Yahoo電子信箱用戶是Z世代或千禧世代，貼近現今用戶運用電子郵件管理個人生活的方式。。
Yahoo在台灣深耕近30年，以「全球資源 X 在地彈性」的雙引擎營運模式，持續整合全球技術及內容優勢，優化產品服務與功能，此次在台灣也與全球同步推出Yahoo電子信箱創新服務，為台灣用戶帶來更智能、更便利的使用體驗。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言