日月光投控向牧德購入機器設備 花費金額3.71億元

日月光投控（3711）19日宣布，子公司日月光半導體經董事會決議通過向關係人牧德（3563）科技購入自動光學檢測（AOI）及自動外觀檢測（AVI）等機器設備，以因應日月光半導體未來產能擴充之需求，雙方依照詢比議價累計過去一年之未稅交易金額為新台幣3.71億元。

日月光半導體為因應業務成長，透過採購關聯企業牧德所生產之設備，同時具備專業的技術和售後服務，對公司機台之需求可穩定供應，進而有效降低供應鏈風險。

因所購入牧德生產之機器設備為全新設備，本案交易價格之訂定，係以採購流程之詢比議價後所確定的價格作為交易依據，經日月光半導體董事會決議通過，相關程序業依該公司之取得或處分資產處理程序規定辦理。