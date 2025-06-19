緯創總座林建勳：伺服器重心以「德州為主」 視市況啟動招募

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，針對旗下伺服器產品的最新布局？緯創總經理林建勳表示，目前團隊都是以「德州為主」，而主要落腳地點就是在達拉斯，因為緯創在達拉斯，原先就已有一個維修服務中心，並有上千人的規模，因此未來還是會先以達拉斯為主，針對德州廠區是否有招募計畫? 他表示，雖然該廠區已有上千人規模，但為因應龐大的市場需求，團隊也已有慢慢啟動招募，整體布局也將慢慢的提升、擴大。

面向媒體追問是否已有具體擴展計劃？林建勳則表示：「我現在還沒辦法給你一個數字，因為我們也要看到時候有多少產能，然後再決定要招募多少人」。不過他也向媒體證實，該廠目前確實已啟動一些前期的招募工作，並補充道，德州的AI生產工廠預計將有十座，其中，七座已經在運作，並可容納七千名工人，日產量可達二十四萬人次。他提到：「加上竹北地區的兩棟廠房，以及位於德州的一棟新廠，預估未來緯創在全球，可能會有高達十棟的工廠」。

針對目前的市況表現，林建勳表示，目前伺服器市場都還在成長，而旗下竹北新基地正式啟用，他預估將會為新竹地區創造大量全新的工作機會，而緯創自身也非常希望能夠吸引更多擁有專業知識、技術的人才一起加入。此外，他坦言，由於預期需求將快速增長，緯創也已經租下鄰近的廠房（聯發紡織竹北舊廠）以擴充產能，並計劃在未來一到兩年內，將整個廠區的產能逐步填滿。而此次竹北開幕的新廠，以及日前向隔壁聯發紡織租下的廠房，兩棟大樓的距離非常靠近，走路只需不到十分鐘即可抵達，「而我們未來分別會將其以『A1、A2』來代稱」。

針對全球布局及未來展望？林建勳強調，團隊在未來幾年內，將在這次全新開幕的竹北AI總部，推動「全球製造」的智慧化轉型，並計劃成為微創產品的生產基地。而該基地也將負責旗下「最高階AI伺服器」的生產，而自己對於未來的產能規劃也極為重視，不過有關於未來的擴展計畫，他不方便透露具體的數字，因為所有的數字和計畫均需保密。