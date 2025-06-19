新竹縣AI園區成型 蕭美琴出席緯創總部開幕典禮 產能倍增、持續徵才

代工大廠緯創（3231）今在新竹縣竹北AI智慧園區舉辦全球營運總部開幕典禮，副總統蕭美琴、新竹縣副縣長陳見賢均出席，並由緯創董事長林憲銘、總經理林建勳主持。陳見賢表示，待AI園區4家公司進駐後，至少有4千個就業機會，創造1千億以上產值。

蕭美琴致詞表示，在美方欲扮演AI領導及再工業化角色中，強大的台灣不可或缺。總統賴清德提出國家發展的5大信賴產業，其中AI產業是關鍵之一，政府將持續全力支持國內產業需求，確保台灣在全球AI供應鏈的關鍵戰略地位，並繼續成為全世界最信賴的國際夥伴。

陳見賢指出，AI智慧園區是新竹縣政府近年來成立的園區，包含緯創資通、普生公司、智邦科技、義隆電子，這4家公司相輔相成，新竹縣一向是科技製造及創新的搖籃，新竹縣在產官學研投入很多心力，希望未來會更好，立足新竹放眼全球，今天代表新竹縣長楊文科恭喜緯創資通全球總部開幕，希望台灣科技讓世界看得見。

陳見賢強調，緯創資通、普生公司、智邦科技、義隆電子這4家公司進駐後，未來至少創造4千多個就業機會，創造1千億以上產值。

緯創資通總經理暨執行長林建勳表示，AI總部是未來全球製造的基地，最高階的AI伺服器也將會在此生產，預計新廠加入後，產能會有倍數的成長，將來也會招募許多人才，至於聯發紡織現有廠房，由於本來是個紡織廠，整理完後因要符合AI製造功能，因此需要改造，改造後就會開始生產；而竹北總部開幕後，湖口廠既有的產品仍會繼續生產。