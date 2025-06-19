華碩NUC 15 Pro系列迷你電腦 在台上市

隨著時序即將進入暑期階段，華碩（2357）在台持續推出新品上市，繼18日推出獨家創新的ASUS香氛滑鼠後，19日再宣布日前榮獲紅點設計大獎（Red Dot Design Award）殊榮肯定的ASUS NUC 15 Pro系列迷你電腦在台上市。

華碩表示，新機採用最新Intel Core Ultra（第二代）處理器和Intel 18A製程，能提供高達99 TOPS的強大AI運算力，再加上DDR5 6400MHz記憶體、Intel Arc GPU相輔相成，將大幅提升內容創作與多工處理效率。

而為全方位滿足不同需求，華碩亦打造完整NUC系列陣容，各式規格一應俱全，包括全新ROG NUC (2025) 迷你電競電腦，配備Intel Core Ultra 9 275HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡，無時無刻暢玩3A遊戲大作；還有全球首款Copilot迷你桌機—ASUS NUC 14 Pro AI / Pro AI+，一鍵即可啟動AI智能助手，坐享無與倫比的數位生活體驗，以及挑戰業界最低、擁有超親民價格的ASUS NUC 14 Essential，不到萬元輕鬆入手！