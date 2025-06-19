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華碩NUC 15 Pro系列迷你電腦 在台上市
隨著時序即將進入暑期階段，華碩（2357）在台持續推出新品上市，繼18日推出獨家創新的ASUS香氛滑鼠後，19日再宣布日前榮獲紅點設計大獎（Red Dot Design Award）殊榮肯定的ASUS NUC 15 Pro系列迷你電腦在台上市。
華碩表示，新機採用最新Intel Core Ultra（第二代）處理器和Intel 18A製程，能提供高達99 TOPS的強大AI運算力，再加上DDR5 6400MHz記憶體、Intel Arc GPU相輔相成，將大幅提升內容創作與多工處理效率。
而為全方位滿足不同需求，華碩亦打造完整NUC系列陣容，各式規格一應俱全，包括全新ROG NUC (2025) 迷你電競電腦，配備Intel Core Ultra 9 275HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 5080顯示卡，無時無刻暢玩3A遊戲大作；還有全球首款Copilot迷你桌機—ASUS NUC 14 Pro AI / Pro AI+，一鍵即可啟動AI智能助手，坐享無與倫比的數位生活體驗，以及挑戰業界最低、擁有超親民價格的ASUS NUC 14 Essential，不到萬元輕鬆入手！
此外，華碩獨家創新的ASUS香氛滑鼠MD101內建補充式香氛艙，為消費者提供個人化香氛體驗，並榮獲2024年紅點設計獎肯定。這款輕巧且多功能的靜音無線滑鼠，採用人體工學設計，還可依個人喜好填充/更換香氛；質感非凡的珠光白、玫瑰粉兩種配色，搭配精緻的背光燈效，滿足嗅覺、觸覺及視覺三大享受，為居家/辦公空間增添個人品味與生活態度。
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