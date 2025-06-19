第3季科技股展望 法人看好AI終端應用與機器人

隨著AI、雲端運算與終端裝置技術的持續突破，全球科技業正進入新一波升級與成長的黃金時代。Meta和甲骨文等科技巨頭資本支出較去年明顯提升，反映產業對於AI技術未來發展的高度重視與積極布局。統一投信研究團隊表示，展望第3季全球科技股行情，AI產業鏈除了AI伺服器與資料中心外，AI終端應用裝置及人形機器人領域的發展前景同樣看好，未來將成為推動產業持續成長的重要動力。

根據彭博資料統計，2025年主要雲端服務供應商（CSP）的資本支出平均年增率達40%，雖較去年54%略有放緩，但仍維持在高水位。值得注意的是，Meta（臉書）與Oracle（甲骨文）今年的資本支出較去年顯著提升，彰顯產業強勁的成長動能。輝達（NVIDIA） 最新GB300的晶片預計今年7月正式量產，將進一步推升AI運算能力。

另一方面，美國總統川普5月率多家科技巨頭出訪中東，期間美國與中東國家達成協議，中東宣布投入近千億美元用於AI基礎設施，並計劃向輝達採購數十萬顆晶片。中東國家龐大的AI需求，為全球AI產業注入新動能。隨著主要CSP加大資本支出及中東市場需求持續擴大，全球AI產業發展前景看俏。

當AI落實到終端產品，統一投信研究團隊看好，由AI帶動產業復甦的PC市場。今年Windows 10 將退場，再加上AI PC的興起，屆時將掀起一陣換機旋風。AI PC不僅支援文字生成，更能協助圖像生成、即時翻譯等多元應用。目前多數生成式AI仍須仰賴雲端平台執行，但是隨著AI PC的普及，日後使用者不須仰仗雲端平台，即可在自己的裝置上進行操作，AI運用從雲端走向終端裝置，市場預期2025-2027年AI PC帶來的影響會更為顯著，預期2027年AI PC滲透率將高達70%，終端設備運用將開啟新篇章。

另一方面，除了AI應用外，人形機器人未來也將成為推動產業發展的另一個重要引擎。全球人口老化與生育率下降導致勞動力短缺，使市場對人形機器人的需求快速升溫。人形機器人必須具備平衡、多維感知（如視覺、觸覺）及靈巧操作能力，其中維持平衡的線性與旋轉執行器更是整體系統中不可或缺的核心關鍵，確保機器人在複雜環境中行走自如、動作精準。

目前已有多家科技巨頭展示其人形機器人在工業及生活領域的廣泛應用潛力，未來將成為產業升級與生活的重要力量。隨著技術成熟與應用場景擴大，掌握核心技術的企業將迎來龐大成長機會。