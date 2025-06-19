快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

第3季科技股展望 法人看好AI終端應用與機器人

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

隨著AI、雲端運算與終端裝置技術的持續突破，全球科技業正進入新一波升級與成長的黃金時代。Meta和甲骨文等科技巨頭資本支出較去年明顯提升，反映產業對於AI技術未來發展的高度重視與積極布局。統一投信研究團隊表示，展望第3季全球科技股行情，AI產業鏈除了AI伺服器與資料中心外，AI終端應用裝置及人形機器人領域的發展前景同樣看好，未來將成為推動產業持續成長的重要動力。

根據彭博資料統計，2025年主要雲端服務供應商（CSP）的資本支出平均年增率達40%，雖較去年54%略有放緩，但仍維持在高水位。值得注意的是，Meta（臉書）與Oracle（甲骨文）今年的資本支出較去年顯著提升，彰顯產業強勁的成長動能。輝達（NVIDIA） 最新GB300的晶片預計今年7月正式量產，將進一步推升AI運算能力。

另一方面，美國總統川普5月率多家科技巨頭出訪中東，期間美國與中東國家達成協議，中東宣布投入近千億美元用於AI基礎設施，並計劃向輝達採購數十萬顆晶片。中東國家龐大的AI需求，為全球AI產業注入新動能。隨著主要CSP加大資本支出及中東市場需求持續擴大，全球AI產業發展前景看俏。

當AI落實到終端產品，統一投信研究團隊看好，由AI帶動產業復甦的PC市場。今年Windows 10 將退場，再加上AI PC的興起，屆時將掀起一陣換機旋風。AI PC不僅支援文字生成，更能協助圖像生成、即時翻譯等多元應用。目前多數生成式AI仍須仰賴雲端平台執行，但是隨著AI PC的普及，日後使用者不須仰仗雲端平台，即可在自己的裝置上進行操作，AI運用從雲端走向終端裝置，市場預期2025-2027年AI PC帶來的影響會更為顯著，預期2027年AI PC滲透率將高達70%，終端設備運用將開啟新篇章。

另一方面，除了AI應用外，人形機器人未來也將成為推動產業發展的另一個重要引擎。全球人口老化與生育率下降導致勞動力短缺，使市場對人形機器人的需求快速升溫。人形機器人必須具備平衡、多維感知（如視覺、觸覺）及靈巧操作能力，其中維持平衡的線性與旋轉執行器更是整體系統中不可或缺的核心關鍵，確保機器人在複雜環境中行走自如、動作精準。

目前已有多家科技巨頭展示其人形機器人在工業及生活領域的廣泛應用潛力，未來將成為產業升級與生活的重要力量。隨著技術成熟與應用場景擴大，掌握核心技術的企業將迎來龐大成長機會。

雲端平台 機器人 AI

延伸閱讀

半導體來電 科技主題基金規模逆勢成長

奧特曼爆料Meta開1億美元挖角AI人才 暗諷挖不走人原因

Threads廣告成打詐新漏洞？立委要求數發部應納管

政府阻詐 要硬起來

相關新聞

緯創總座林建勳：伺服器重心以「德州為主」 視市況啟動招募

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，針對旗下伺服器產品的最新布局？緯創總經理...

華碩NUC 15 Pro系列迷你電腦 在台上市

隨著時序即將進入暑期階段，華碩（2357）在台持續推出新品上市，繼18日推出獨家創新的ASUS香氛滑鼠後，19日再宣布日...

緯創竹北新產能開出！總座林建勳：成最高階AI伺服器生產主力

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，面對持續爆發的AI熱潮，緯創透過積極調整...

新竹縣AI園區成型 蕭美琴出席緯創總部開幕典禮 產能倍增、持續徵才

代工大廠緯創（3231）今在新竹縣竹北AI智慧園區舉辦全球營運總部開幕典禮，副總統蕭美琴、新竹縣副縣長陳見賢均出席，並由...

3億人形機器人大軍來了 瑞銀看好這幾家台廠受益

瑞銀（UBS）最新報告預測，未來10年會有200萬個人形機器人投入工作，到2050年將累積高達3億個，勞動力短缺情況得以...

彬台股東會／看旺自動化商機 營收、獲利雙增長可期

彬台（3379）19日召開股東會，由董事長洪振攀主持。彬台表示，自動化的機械手功能開發為未來研發製造發展主軸，今年營收與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。