緯創竹北新產能開出！總座林建勳：成最高階AI伺服器生產主力
代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，面對持續爆發的AI熱潮，緯創透過積極調整產品布局、也成功入手滿滿AI伺服器和高效能運算等設備商機。展望未來發展，總經理林建勳透露，在未來幾年內，緯創將在這座新的AI總部，推動「全球製造」的智慧化轉型，並計劃成為微創產品的生產基地。而該基地也將負責旗下「最高階AI伺服器」的生產，並且對於未來的產能規劃表示重視，不過具體數字則不便透露。
針對最新市況發展，林建勳表示，目前伺服器市場都還在成長，而旗下竹北新基地正式啟用，他預估將會為新竹地區創造大量全新的工作機會，而緯創自身也非常希望能夠吸引更多擁有專業知識、技術的人才一起加入。此外，他坦言，由於預期需求將快速增長，緯創也已經租下鄰近的廠房（聯發紡織竹北舊廠）以擴充產能，並計劃在未來一到兩年內，將整個廠區的產能逐步填滿。
林建勳表示，團隊之前向聯發紡織承租下來的新廠，已經啟動建設，目前初步的計劃是在明年即可完成，而屆時團隊也將對該廠同步的進行一些必要改造，以便適應市場的全新生產需求。此外，新廠與現有的湖口廠不同，他強調，新廠會專注於最新產品的生產，而湖口廠則將持續生產現有產品，因為該廠的訂單仍在穩定增加。
針對未來產能的規劃，林建勳表示，緯創對此極具信心，他也預測，集團旗下的總產能將會有顯著的成長，並指出，目前台灣已經成為全球AI產品生產的最主要地點。談及德州的工廠進度，林建勳表示，團隊計劃明年也將開始量產，該廠將擴展偉創的產能，以應對日益增長的市場需求。
林建勳表示，市場訂單量目前仍維持強勁的動能，而緯創對未來一年的市場前景，也持續抱著相當樂觀的態度來看待，特別是在PC和伺服器產品方面。不過他也提醒，美中關稅帶來的影響，仍可能成為未來潛在的挑戰，因此建議企業夥伴們，仍需持續監控市場的各種動態，以便隨時調整應對。
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