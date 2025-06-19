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國合會：援外升級台灣模式2.0 策勵營探索新途徑

中央社／ 台北19日電

國合會今天表示，過去以「台灣模式」深耕友邦發展，在累積實績與國際信任之後，舉辦「榮邦孵化器策勵營」，進一步探索將台灣科技優勢與國際市場接軌的新途徑，將升級援外典範至「台灣模式2.0」。

國合會發布新聞稿指出，回應外交部長林佳龍推動「榮邦計畫」政策，國合會16日及25日舉辦「榮邦孵化器策勵營」。

國合會秘書長黃玉霖在開場致詞說，過去國合會以「台灣模式」深耕友邦發展，累積了豐厚的實績與國際信任，如今在榮邦政策引導下，將進一步結合台灣在智慧醫療、智慧農業與綠能科技等領域的技術優勢，透過孵化器與加速器機制，協助台灣企業進入友邦市場，也協助友邦強化在地產業競爭力，形塑援外與產業合作雙贏局面。

國合會表示，活動邀請多位講者與談，包括台灣天使投資協會秘書長蘇拾忠、經濟部中小及新創企業署副組長林佳慧、國泰金控投資長程淑芬等，分別從創投策略、政府政策與金融觀點解析如何導入孵化器與加速器模式，推動國際市場中的台灣新創企業發展。

此外，策勵營也進行實務案例座談，邀請台北醫學大學、農業試驗所及工研院專家，分享智慧醫療、智慧農業與綠能科技的育成經驗與挑戰。會中討論駐外技術團如何在在地施作中導入新創機制，以提升台灣企業與友邦共創共榮的合作深度。

國合會表示，策勵營是實現「榮邦計畫」具體步驟之一，期望未來駐外技術團不僅是技術輸出的團隊，更能成為友邦在地的新創推手與產業合作平台，透過育成機制連結台灣企業，開拓國際新局，共築台灣與友邦的多贏未來。

機制 新創企業 外交部

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