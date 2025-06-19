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3億人形機器人大軍來了 瑞銀看好這幾家台廠受益

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
瑞銀（UBS）最新報告預測，到2050年會有3億個人形機器人投入工作。路透
瑞銀（UBS）最新報告預測，到2050年會有3億個人形機器人投入工作。路透

瑞銀（UBS）最新報告預測，未來10年會有200萬個人形機器人投入工作，到2050年將累積高達3億個，勞動力短缺情況得以紓解。瑞銀點名的受惠廠商中，台廠有台積電（2330）、聯發科（2454）、貿聯（3665）、鴻海（2317）、緯創（3231）入列。

這份長達142頁的報告彙集超過30位分析師的研究成果，主要由大陸團隊完成。報告的結論是，到2035年，這些機器人的市場規模將達到300億至500億美元，2050年進一步達到1.4兆美元至1.7兆美元。

由王斐麗領銜的分析師團隊在報告中說：「人口高齡化、勞力短缺，以及服務業生產力成長遲緩，都正在推動機器人的應用，機器人擁有人形外觀，更能溶入日常生活。」

全球人形機器人一年出貨量將從 2025 年的 1.5 萬個，攀升至 2050 年的 8,600 萬個，年均複合成長率（CAGR）超過 40%。

人形機器人相關的半導體市場規模，預計會從 2025 年的 2,100 萬美元，擴大至 2050 年的 1,770 億美元，相當於半導體產業 2025 年規模的 28%。

瑞銀強調，半導體是驅動人形機器人智慧化的關鍵技術，包括運算、連接、感測、儲存與類比等需求，將帶動晶片供應商和晶圓代工廠受惠。

其中的半導體零組件成本約為 1,400 美元，隨著功能和複雜度提升，2050 年可能升至 2,000 美元。

關鍵元件包括：價值 500 美元的處理器、DRAM 和 NAND 儲存裝置、負責馬達控制的微控制器（MCU）、類比元件，以及多組感測器和相機模組。

受惠的晶片製造商有輝達（NVIDIA）、高通（Qualcomm）、聯發科和台積電；硬體供應商則包括三星、小米和泰瑞達（Teradyne）；零組件供應鏈則有大立光、Sony、貿聯、美光和英飛凌等。

在組裝端，鴻海、Quanta Services和緯創也被瑞銀列入名單。

瑞銀預測，人形機器人進入大規模採用的時點落在 2030 至 2050 年間，隨著企業陸續推出專屬硬體和 AI 平台，進展可能加速。

同時，消費性科技品牌如小米和華碩（2357）也在布局家庭型人形機器人，結合 AI 和智慧家電技術。

台積電 半導體 人形機器人

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