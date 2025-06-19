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彬台股東會／看旺自動化商機 營收、獲利雙增長可期

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
彬台19日召開股東會，由董事長洪振攀主持。圖／記者侯思蘋攝影
彬台19日召開股東會，由董事長洪振攀主持。圖／記者侯思蘋攝影

彬台（3379）19日召開股東會，由董事長洪振攀主持。彬台表示，自動化的機械手功能開發為未來研發製造發展主軸，今年營收與獲利可望雙成長。

彬台將秉持三項營運主軸，包含貿易代理、設備研發製造與整廠工程系統整合等。其中，彬台指出，台灣、大陸、東南亞產業趨勢皆往機械手自動化應用方向發展，其應用功能如自動搬運、裝箱、堆棧及開袋，自動裝貨櫃等，機械手功能開發為未來研發製造發展主軸。

策略上來說，彬台表示，提供製造單機及在地單機周邊整合及工程配套之工程服務項目，與歐洲國際廠家或中國大陸市場內之整線工程廠家長期合作關係確立，都將是今年可期待接單之業務策略發展方向。

今年台北彬台也將持續在台灣主要客戶投資案件進行對應方案的爭取，另外業務方向將在東南亞市場持續投入資源與人力以布局各新興市場並爭取案件。

展望今年，彬台業務一方面將持續往產品多元化方向推動發展，包含彬台產品應用於咖啡烘培、乳品飲品，油脂醬料及其它產業上，另一方面也將持續在不同市場，包含台灣、中國大陸、東南亞各國、日本等繼續深耕發展，今年將重回營收與獲利雙向穩定成長發展之運營軌道。

股東會 營收 東南亞

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