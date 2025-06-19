黃仁勳驚喜露面！親自釋1分鐘影片 談 AI、大讚緯創表現

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經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）19日在竹北舉辦「全球營運總部」暨竹北AI園區開幕典禮，並由緯創董事長林憲銘、總經理林建勳親自主持，而合作夥伴輝達（NVIDIA）及超微（AMD）等市場重要合作夥伴，除了派員到場支持外，有「AI教父」之稱的輝達執行長黃仁勳，也透過時長1分半的視訊影片，祝賀緯創目前收穫的豐碩成果，並期許團隊在未來續展佳績。

黃仁勳坦言，「在過去八年中，緯創已成為我們最信賴的合作夥伴之一。隨著技術的進步，我們現在能夠製造世界上最複雜的電腦。每個伺服器架可容納1,200萬個元件，擁有130兆個晶體管，且重達近兩噸。緯創在七家工廠中擁有7,000名員工，每季度生產24萬台Blackwell電腦。他們在製造技術上展現出無與倫比的專業與靈活性，而這不僅僅是簡單的生產」。

黃仁勳表示，「我們的合作不僅限於伺服器的建造，更在於構建社會所需的AI基礎設施。新的工廠已成為AI工廠，將數據視為原材料，以加速計算作為引擎，最終生產出智能產品。緯創的新設施進一步提升了我們滿足市場需求的能力」。

黃仁勳期盼，「未來能透過這樣的合作，攜手合作夥伴共同助力全球擁抱AI的未來。我們對能和緯創攜手打造這個未來感到自豪，並衷心感謝他們的夥伴關係與奉獻。再次祝賀緯創在這個重要時刻的成就」。

緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創總經理林建勳。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北總部開幕儀式。記者吳康瑋／攝影
緯創竹北總部開幕儀式。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳 緯創 AI

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